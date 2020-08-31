Как любят разные знаки зодиака

Какие чувства испытывают мужчины и женщины по знаку зодиака, находясь в паре или браке?

Женщина:

Легко влюбляются, но быстро остывают. Вместе с тем, если влюблены по-настоящему, то это на всю жизнь. Амбициозны, двигают мужей к успеху. В общении с ними необходим такт, они склонны очень обижаться на грубость и невнимательность к себе.

Мужчина:

Обретают мудрость лишь в зрелом возрасте, после 30 лет, при этом привлекательны и коммуникабельны. Между тем, они поднимают своих жен на пьедестал, редко их критикуют. Однако им часто не хватает твердости, хотя подкаблучниками их не назовешь, просто слегка непоследовательны и импульсивны в действиях и словах.

Женщина:

У них легкий характер, но, вместе с тем, и очень практичный. Могут предложить мужу заботу, домашний уют, но и взамен требуют материального и морального удовлетворения. Развестись с ними очень сложно, как собственно, и поссориться, если они сами этого не хотят (в очень редком случае), и сознательно не провоцируют своих мужей. Институт брака для них очень важен как статус, поэтому и не разводятся.

Мужчина:

Для них важнее брак, чем просто успех в любви. Хорошие мужья: надежны, верны, настоящие хозяева в собственном доме. Одновременно немногословны и подозрительны, что, впрочем, при правильном подходе жены легко устранимо. Слегка занудливы, но зато основательны во всем.

Женщина:

Женственны, изобретательны, на первое место ставят красоту и любовь, и только на второе – дом. Хорошие матери. Ради детей могут погасить свои эмоции. Требовательны к материальной составляющей своего брака. Могут производить впечатление легкомысленных, но это не так. Легко и с удовольствием принимают гостей и друзей, очень радушные хозяйки.

Мужчина:

Их девиз: «Любовь – игра». Развитый интеллект и впечатлительность. Любят пофлиртовать, и вообще, сходить на сторону, но измена физическая для них ничего не значит, – смена впечатлений, не более, а духовно всегда очень привязаны к женам. Не выносят придирок, контроля и любых ограничений своей свободы.

Женщина:

Идеальные, верные жены и матери. Чаще любят больше детей, чем мужа. Отличные хозяйки, страстные любовницы, однако очень ревнивы и собственницы. Великолепно готовят, их дом всегда наполнен уютом и запахом вкусной еды. Обаятельные и умные собеседницы с гостями и сослуживцами мужа. Словом, в грязь лицом никогда не ударят. Экономные хозяйки.

Мужчина:

Для них жизнь не имеет смысла без любви. Всецело отдаются страсти и чувствам. Переменчивое настроение (от холодности до «взрыва») может распространяться и на жен, и на детей. Но чаще это домашние и образцовые мужья. Любимые жены всегда вдохновляют их на активную работу и большие заработки, которые всегда приносятся в семью. Очень преданы, но могут быть излишне экономными.

Женщина:

Очень привлекательны и страстны. Хорошие хозяйки и кулинарки, ответственные, но требуют к себе постоянного внимания. Повышенное требование к своему материальному содержанию. Если отношения с мужем не складываются, могут всецело отдаться заботам о детях. Великолепны в компаниях и талантливые воспитатели не только своих детей, но и мужей.

Мужчина:

Романтичны, но жаждут от жены обожания. Щедрые, любят делать подарки. Могут променять домашний уют ради общества, что частенько и делают, домоседство им не свойственно. Великодушны, но очень ревнивы. Часто сентиментальны. Всегда обожают своих детей, даже если с женой нет гармоничных отношений.

Женщина:

Аналитика преобладает над эмоциями. Излишняя забота о своем здоровье, а также чистоте жилища. Очень внимательны к мужьям и детям, заботливые и экономные хозяйки. Рациональны во всем, поэтому у мужа может сложиться впечатление, что жена относится к нему с прохладцей, но это не так, просто Девам свойственна нотка цинизма.

Мужчина:

Двойственные и противоречивые натуры: холодность сочетается с сентиментальностью. Очень боятся критики. Оптимисты, часто обожествляют своих жен. Если встречают полное понимание своей натуры, то отдаются семье без остатка. Всегда хозяйственны и заботливы, всю зарплату – в дом. Очень любят детей. Часто возятся с ними.

Женщина:

Сентиментальны, женственны и любят, когда их превозносят. Если этого не происходит, может развиться депрессия. Ревнивы, часто могут ставить на первое место домашний уют и только на второе любовь. Всегда мечтают о богатом муже, и никогда не выйдут замуж за бесперспективного в этом отношении субъекта.

Мужчина:

Наверное, самые верные мужья. Счастливы, когда ценят их чувства, вместе с тем, предъявляют слишком высокие запросы к семейной жизни, как и к жизни в целом. Время от времени им необходимо предоставлять покой и внимание. Очень честолюбивы, иногда до тщеславия.

Женщина:

Динамичны, им противопоказаны однообразность жизни и плавное течение по ней. Страстны, чувственны, не прощают измен. Детей рассматривают как продолжение любви. Очень преданы и детям, и мужу, при условии, если он не изменяет. Могут следить за чистотой в доме, но вряд ли будут баловать кулинарными изысками.

Мужчина:

Знак, ставший символом cекcуальности. Властны. Любви отдаются всецело. При несчастном браке жестоки. Собственники и ревнивцы. Однако, могут променять все прелести жизни на семью, готовы пожертвовать собой ради жены и детей. Очень привязаны к детям почти всегда, и почти всегда хорошо обеспечивают семью материально.

Женщина:

Менее других знаков расположены к романтике. Для мужей, в первую очередь, они хорошие друзья и товарищи. Гостеприимные хозяйки. От мужа также требуют предоставления свободы. Ценят домашний уют. Не выносят ревности в любых проявлениях.

Мужчина:

Добродушны и общительны. В любви искренни, но семейный очаг для них часто не на первом месте (в отличие от работы). Требуют от жен предоставления свободы и разделения ею его интересов. Отличные отцы. Часто берут с собой детей на отдых, особенно если занимаются активным отдыхом.

Женщина:

Стремятся иметь влиятельных и практичных мужей. Но, вместе с тем, очень верные жены. Не выносят критики, сами критикуют. Часто домашний уют рассматривают как главное доказательство любви. Несколько агрессивны по отношению к домашним.

Мужчина:

Очень практичны, не выносят одиночества. Надежны, стремятся к лидерству в доме. Немногословны, свои чувства выражают поступками, а не словами. Часто разделяют свою любовь между женой и детьми, всем достается понемногу. В семье стремятся к лидерству, особенно если на работе таковыми не являются. Могут неплохо готовить, особенно если к этому вынуждают обстоятельства.

Женщина:

Высокие запросы к своему избраннику, большая потребность к стабильности. Любящие матери и хозяйки, ценят хорошую кухню. Большое внимание духовной составляющей. Отсутствие подозрительности, но большие претензии к материальной стороне жизни. Если муж маловато зарабатывает, будут чувствовать себя не очень счастливо с ним. Рай в шалаше не для них.

Мужчина:

Часто оказываются идеалистами. В любви верны и постоянны. Легко идут на компромисс, не ревнивы. От жены часто требуют иметь сходные интересы со своими. Но любовь для них не единственная отдушина, а лишь составляющая их жизни, в силу разносторонности их интересов.

Женщина:

Главное достоинство – способность всецело отдаваться любви и понимать мужа. Верны и преданны. Часто льстивы. Дом и дети для них не менее важны, чем страстная любовь. И все же, для них выше всего покой и счастье мужа и детей. Как правило, хорошо готовят и любят вкусно поесть.

Мужчина:

Страстные, большие требования к физической и духовной любви. Часто нерешительны. Щедрые, боготворят своих жен. Никогда не командуют женами, а рассматривают их скорее как опору в жизни. Без обильного cекcа гармония в семейных отношениях часто невозможна. Все остальное для этих мужей второстепенно, хотя кто же не любит уют и вкусный ужин.