Проблемы на каждом шагу — финансовый гороскоп на 28 августа

Скандалы, трения по мелочам с коллегами, обман — работать сегодня будет очень трудно.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам лучше не браться за усовершенствование технических средств. Если техника, с которой вам приходится работать, устарела, это еще не повод для её замены. Попытка усовершенствовать то, что и так работает, может привести к сбою в ритме работы. Также вам придется работать в сложных условиях, когда внешние обстоятельства не сопутствуют вашим успехам.

Телец

Сегодняшний день складывается неблагоприятно у Тельцов для выполнения рутинной текущей работы. Внимательнее работайте с цифрами и вникайте в детали – ошибки, допущенные при этом, нелегко будет отыскать и исправить. Это не лучшее время для подготовки отчетов о работе. Возможно, на большое количество ошибок может повлиять ухудшение условий труда на рабочем месте.

Близнецы

Сегодня деловые связи Близнецов могут проходить испытание на прочность. Возможно, что даваемые вам обещания так и останутся неисполненными. Могут быть неожиданные изменения обстоятельств, что нарушит привычный ритм работы. Особенно неблагоприятен день для деловых поездок и заключения торговых сделок.

Рак ‌‌

Сегодня Раки могут понести убытки в результате того, что некоторые договорные обязательства будут нарушены. В первую очередь это может затронуть тех, кто занимается бизнесом на арендуемых площадках и помещениях. Может сорваться выгодный заказ. Также вам будет сложнее выдерживать график работ.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов могут возникнуть затруднения при взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу. Причиной может стать ваша повышенная критичность. Постарайтесь более терпимо относиться к ошибкам коллег и никому не делайте замечаний. Оценивайте их не по личным, а по профессиональным качествам.

Дева ‌‌

Сегодня могут возникнуть неожиданные осложнения в работе тех Дев, кто имеет отношение к гостиничному, ресторанному и игровому бизнесу. Возможно, вам придется столкнуться с неадекватным поведением клиентов. Проводимые рекламные акции не принесут вам должной отдачи, поэтому на данном этапе лучше воздержаться от расходов на рекламу.

Весы ‌‌

Весы могут столкнуться с неожиданными обстоятельствами. Офисные служащие и работники магазинов сегодня могут оказаться вынуждены заниматься совсем не теми делами, которые изначально планировали. Не исключена поломка техники, на устранение которой уйдет много времени. Также условия на вашем рабочем месте могут ухудшиться.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов не лучший день для сбора документов и справок и представления их для визирования в официальные инстанции. Вы можете потерять много времени на бюрократические проволочки, забыть или потерять какой-то важный документ. Не ищите встречи с влиятельными людьми – они вам в этот день вряд ли смогут помочь.

Стрелец

Сегодняшний день может принести убытки тем Стрельцам, кто находится в дальних поездках, командировках, кто работает на вахте. Также это неблагоприятное время для работников дизайнерских студий, издательских домов, преподавателей вузов и юристов. Не исключены штрафные санкции за нарушения норм закона. Старайтесь не нарушать дисциплину труда.

Козерог

В этот день звезды советуют Козерогам внимательнее отнестись к служебным инструкциям, описывающим правила техники безопасности на производстве. Возрастает вероятность технических аварий, травм рук и пальцев. Нежелательно заниматься пусконаладочными работами.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям вспомнить о правиле «доверяй, но проверяй». Прежде всего, это относится к тем, кто имеет отношение к деловому партнерскому сотрудничеству. Проверяя то, насколько точно исполняются договорные обязательства, вы можете обнаружить нарушения. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкурентной борьбы.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодняшний день неблагоприятен для коллективной работы. Вероятны частые ссоры, трения по мелким, незначительным вопросам. Также будьте готовы к неожиданным изменениям внешних обстоятельств. В этой нестабильной обстановке воздержитесь от составления планов. Старайтесь основные вопросы решать самостоятельно.