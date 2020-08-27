Стройте планы на будущее — гороскоп на 28 августа

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге поддержит общий план и структуру, а тригон к Меркурию «проследит» за тем, чтобы из картины не выпали ценные детали.

День подходит для совещаний, инспекций, исследований, посещения учреждений, подтверждения прав, уточнения профессиональных и бюрократических нюансов, получения компетентных консультаций, поддержки полезных связей. Хорошо вести расчеты, складывать паззлы, работать с рецептами, инструкциями, справками, отчетами, протоколами, историями болезни, с аналитикой, статистикой, архитектурой, программными кодами, архивами и базами данных, свидетельскими показаниями.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам лучше ставить во главу угла не инициативу, а дисциплину. Успех требует уточнения приоритетов. Не стоит пренебрегать семейным, профессиональным и гражданским долгом. Прежде чем действовать, важно обговорить цели и детали. Подходящий день для беседы с начальством, консультации с врачом, совещания, работы с документами, решения бюрократических вопросов, визитов в официальные инстанции.

Телец

Сегодня Тельцам важно стойко идти по знакомому пути, который связан для них с уважением к правилам, законам и авторитетам, верностью принципам, идеалам или традициям. Это даст вам защиту и легализует ваши чудачества. Поддавшись импульсу или дурному влиянию, вы окажетесь в зоне риска. Не лучший выход - пытаться срезать путь (обращаться к сомнительным посредникам, уходить от стандартных процедур).

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам чаще думать о безопасности, во всем проявлять практичность, предусмотрительность и осторожность. Желательно считать деньги, держать в порядке дом и документы, уважать закон, соблюдать дистанцию, субординацию. Отказ от легкомыслия даст много преимуществ: избавит от колебаний, позволит не бояться за личное имущество, за место в системе и профессиональную репутацию.

Рак ‌‌

Сегодня Раки зависят от расстановки ролей, от своих личных обязательств перед людьми, обществом, системой. Важно реалистично видеть свое место и отдать свои симпатии «правильной» стороне. Худший вариант - неуверенность и попытка усидеть на двух стульях: это путь к мучительному раскачиванию чаш весов, колебанию в чувствах и двойственности планов. Многое прояснит конструктивный дружелюбный диалог.

Лев ‌‌

От Львов день потребует практичности и умения сводить воедино множество разных факторов. Вам придется найти компромисс, прежде чем приступить к делу, выбрать маршрут или схему лечения. Важен материальный аспект: платежеспособность, форма взаиморасчетов. Полезно обсудить суммарную стоимость работ, способ оплаты услуг. Подходящий момент для пополнения запаса нужных мелочей: лекарств, канцтоваров.

Дева ‌‌

Сегодня Девам обеспечивает успех их логическое мышление, а также общая эрудиция или компетентность в узкой области. Многие Девы будут незаменимыми советчиками, подтвердят свою славу блестящих консультантов, педагогов, исследователей, программистов, писателей, переводчиков. «Дополнительным аргументом» многих Дев станет обаяние. День благоприятен для любых контактов, для учебы и работы с текстами.

Весы ‌‌

Весам стоит запланировать на этот день углубленное исследование, консультацию у специалиста, служебное совещание или серьезный разговор с домочадцами. Предпочтение лучше отдать организационным, бытовым, финансовым или научным вопросам. Подходящее время для работы с документами на недвижимость, контакта с арендатором или владельцем съемного жилья, обсуждения тонкостей ипотеки или плана застройки.

Скорпион

Скорпионам не стоит тратить драгоценное время на пустопорожние беседы. День подходит для обсуждения серьезных тем на системной основе. Можно вернуться к жизненно важному старому комплексному вопросу, заново «заострив» и обсудив его с разных сторон. Удачное время для переговоров, для работы с планами, сметами, расчетами, рецептами, инструкциями, для посещения инстанций и восстановления документов.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам сконцентрироваться на своей материальной базе и копнуть глубже историю интересующего вопроса. Самое время погрузиться в архив платежей, начать инвентаризацию вещей или ценностей, заняться оценкой и сортировкой. Также, день хорош для официальных контактов, совещаний, оформления заявок и записи на прием к специалисту - например, врачу или налоговому консультанту.

Козерог

Сегодня Козерогов защищает реалистичное системное мышление, а также комплекс глубоких знаний в нужной области или наличие проверенных связей в нужных кругах. Вам могут пригодиться документы, подтверждающие ваш статус, права, образование или профессиональную компетенцию. Также, важно не утратить душевное равновесие: неуверенность грозит в считанные минуты расшатать вас до критического состояния.

Водолей

Сегодня Водолеи могут оказаться в зависимой роли, в тисках внешних или внутренних ограничений. К счастью, время не пройдет зря, так как вам будет чем загрузить свой ум. Лучший способ избежать провала в страх и депрессию - начать систематизировать полезные сведения. Это подходящие сутки для уединенного исследования, закрытого совещания, получения медицинской или другой специальной консультации.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам не стоит бояться будущего: несмотря на обоснованные опасения, оно выглядит вполне оптимистично. Чтобы избежать вероятных проблем, достаточно принять упреждающие меры (или продолжить этот процесс, если однажды вы его уже начинали). Можно заняться сбором недостающих документов, реанимировать былую систему знаний, восстановить список полезных связей или личный диалог с нужными людьми.