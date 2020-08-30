Затягиваем ремень потуже — финансовый гороскоп на 31 августа — 6 сентября

Финансовый гороскоп на неделю 31 августа - 6 сентября 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Большая часть этой недели благоприятствует тем Овнам, кто отвечает только за себя и свою работу. Успешно поработают офисные служащие, инженеры и мастера сервисных центров. Старайтесь правильно спланировать рабочее время, чтобы максимально точно уложиться в сроки. Производительность труда увеличится за счет правильной организации производственного процесса и конструктивных отношений с коллегами. Во второй половине недели не рекомендуется браться за выполнение проектов, находящихся на завершающей стадии разработки. Все дела, которые вы будете доводить до конца, в эти дни будут приводить к неожиданным осложнениям. Поэтому, самое лучшее для этих дней – выполнять свои обычные текущие дела, наводить порядок и заниматься составлением планов.

Телец

У Тельцов эта неделя складывается благоприятно для творческого развития. Хорошо принимать участие в конкурсах, соревнованиях, кастингах на замещение вакантной должности. Любые рекламные мероприятия будут способствовать вашему карьерному росту. Можно записаться на курсы повышения квалификации, либо пойти на другие обучающие курсы, способствующие расширению кругозора и творческого мышления. Во второй половине недели могут осложниться деловые контакты. Вы можете сталкиваться с непониманием или отторжением окружающих. Это обстоятельство неблагоприятно отражается на деловой активности. Держитесь подальше от сомнительных личностей, которые добиваются личной встречи с вами – сейчас велика вероятность столкнуться с обманами и мошенничеством. Труднее всего пойдут дела в торговом бизнесе.

Близнецы

У типичных Близнецов на этой неделе хорошо пойдут дела, связанные с благоустройством на рабочем месте. Офисные служащие смогут улучшить условия труда за счет более удобной и эргономичной расстановки мебели в кабинете. Возможно, работодатель заменит вам старую офисную технику на новую, более компактную и производительную. Успешно пройдет эта неделя у тех, кто имеет несколько подработок, несколько источников доходов. Главной задачей во второй половине недели является сохранение имеющихся финансовых ресурсов. Доходы могут быть нерегулярными. Также не исключены материальные убытки. Например, у вас может произойти техническая поломка и потребуется нести дополнительные незапланированные расходы. Самая лучшая тактика в эти дни – экономнее расходовать финансовые ресурсы и стараться не влезать в долги.

Рак ‌‌

У Раков на этой неделе будет прекрасное время для обмена мнениями и опытом с коллегами. Общение в неформальной обстановке способствует лучшему усвоению информации, что благоприятно отразится на росте вашего профессионального уровня. Активнее идите на контакты с людьми, занимайтесь поиском интересующей вас информации, закрывайте пробелы в знаниях. Ориентируйте себя на развитие коллективного сотрудничества – это направление сейчас является наиболее успешным. Вторая половина недели складывается более напряженно для профессиональной деятельности. Основной проблемой для вас может стать необходимость подчиняться распоряжениям начальства, в то время как вы внутренне будете не согласны с мнением начальства.

Лев ‌‌

Эта неделя складывается удачно для тех Львов, которые работают в крупных фирмах или в государственных учреждениях. Ориентируйте себя в первую очередь на четкое и своевременное исполнение плановых заданий. Отношения с вышестоящим начальством складываются благоприятные – вас внимательно выслушают и постараются сделать все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос. Также это хорошее время для совершенствования профессионального мастерства. Особенно это относится к более правильной и четкой организации в работе с аналитической обработкой информации с помощью компьютера. Вместе с тем, во второй половине недели у вас могут быть проблемы с представителями закона. Следите за тем, чтобы не было нарушений. Это тем более важно, что в эти дни к вашему бизнесу может быть проявлено пристальное внимание со стороны контролирующих органов. Не исключены проверки, ревизии. Это особенно касается тех, кто не дружит с законом.

Дева ‌‌

Девам звезды советуют использовать эту неделю для повышения уровня профессиональной квалификации. Постарайтесь сделать максимум возможного, чтобы расширить горизонты своих познаний и углубить степень понимания некоторых важных профессиональных вопросов. Также это удачный период для прохождения стажировки, производственной практики, возможно в командировке. Вторая половина недели может быть отмечена некоторыми сложностями. Возможно, вам придется сталкиваться с непредвиденными ситуациями. Особенно это относится к тем, кто является материально ответственным лицом и оперирует с деньгами клиентов. Будьте внимательнее при работе с цифрами и техническими средствами. Соблюдайте правила техники безопасности – в эти дни возрастает риск технических аварий. Не исключены и иные нештатные ситуации, в результате которых вам может потребоваться внести коррективы в свои текущие планы.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе удастся добиться урегулирования некоторых деликатных вопросов, не подлежащих широкой публичной огласки. Успешно проходят любые разбирательства, расследования, научно-исследовательские разработки. Вы сможете узнать и понять такие факты, которые прежде были вам недоступными. Возможно, вы получите доступ к секретной конфиденциальной информации, для служебного пользования, и сможете эффективно ею воспользоваться. Во второй половине недели вам, возможно, придется нелегко в работе над клиентскими заказами. Часто могут возникать сложные моменты во взаимоотношениях с клиентами. Вашей работой могут остаться недовольны. Постарайтесь быть внимательнее и тактичнее в деловых контактах. Не торопитесь подписывать договора. На этой неделе некоторые договорные отношения могут оказаться нарушенными.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя благоприятствует завершению переговорного процесса. Деловые партнерские отношения получат гармоничное развитие. Особенно хорошо пойдет многосторонний переговорный процесс, когда требуется договориться о компромиссных решениях целому коллективу переговаривающихся сторон. Не отказывайтесь от предоставляющейся возможности обменяться опытом с коллегами и поучиться чему-то в своей профессии. Во второй половине недели усиливается ваша склонность к независимому поведению, что может негативно отразиться на дисциплине труда. Постарайтесь не идти на поводу у своих желаний и делайте то, что требуется в соответствии с правилами работы. В противном случае у вас могут осложниться отношения с коллегами. Деловые командировки за границу и в другие регионы могут проходить неудачно.

Стрелец

У Стрельцов, занятых поисками новой работы, эта неделя складывается благоприятно. Можно звонить по объявлениям о вакансиях, рассылать и публиковать свои резюме. В первой половине недели вас могут пригласить на собеседование. Это удачное время для тех, кто работает в фирмах с иерархической структурой управления, где существует строгая соподчиненная вертикаль между начальством и подчиненными. Начальство может быть уверено, что подчиненные точно и в срок выполнят все их распоряжения. Во второй половине недели вам, возможно, придется столкнуться с неожиданными ситуациями в работе, которые могут поставить вас в тупик. Это особенно относится к новым делам, в которых у вас мало опыта. Поэтому первая рекомендация на эти дни – не стоит браться за новые дела и начинать осваивать новые технологии.

Козерог

У Козерогов эта неделя благоприятствует профессиональному обучению и обмену опытом. Ваш интеллект будет работать на уровне выше среднего, а потребность в знаниях значительно возрастает. Бизнесмены смогут предпринять эффективные шаги для расширения географии своего бизнеса. Второе успешное направление – реклама и самореклама. Повысится ваш авторитет и популярность. Рекомендуется принимать участие в конкурсах, кастингах, выступая со сцены. У вас прекрасные шансы на то, что вас заметят и положительно оценят. Вместе с тем во второй половине недели тема делового партнерского сотрудничества может оказаться наиболее проблемной. Могут проявиться острые разногласия между вами и партнерами по ряду принципиальных позиций. Именно из-за нарушения договоренностей вы можете не успеть выполнить запланированные на эти дни дела.

Водолей

Водолеям на этой неделе звезды советуют ориентировать себя на полное завершение ранее начатых дел. Если вы последнее время много работали над проектами, которые близились к окончательной фазе, то сейчас настало время сделать последний рывок и полностью закончить проект. Также это очень удачное время для подведения итогов, сведения баланса бюджета по расходам и доходам. Возрастает положительная роль членов семьи и близких родственников. Можно заниматься оформлением ипотеки. Во второй половине недели звезды советуют максимум внимания уделить текущим делам. При работе с техникой, и особенно с компьютерами, делайте все возможное, чтобы обезопасить свою работу от нештатных ситуаций. Не исключены технические сбои, поломки. Вторая тема, требующая особого внимания – взаимоотношения с коллегами. Могут возникать конфликтные ситуации из-за недостаточно четкого распределения обязанностей.

Рыбы ‌‌

У Рыб на этой неделе складывается благополучно для установления деловых связей с влиятельными людьми. Возможно, этому будет способствовать посредничество кого-то из ваших деловых партнеров. Также в это время хорошо вести переговоры и подписывать документы. Успешнее всего поработают государственные служащие, которым приходится заниматься оформлением документов, регистрациями и визированием. Во второй половине недели звезды советуют быть осмотрительнее в расходовании финансовых средств. Уровень ваших доходов может быть неравномерным. Вместе с тем, это не лучшее время для проведения рекламных мероприятий и поступления на платные курсы обучения для повышения квалификации. От участия в корпоративных вечеринках пока лучше воздержаться. Ваши попытки что-либо усовершенствовать могут натолкнуться на серьезные осложнения, в результате чего вы можете потерять много времени впустую.