Калейдоскоп чувств и эмоций – гороскоп на 31 августа – 6 сентября

Гороскоп на неделю 31 августа - 6 сентября 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

В начале недели Овнам рекомендуется обходить острые углы при общении с родителями. Не обещайте им того, в чем не можете быть твердо уверены, и не рассчитывайте на взаимопонимание. Не исключены какие-то бытовые неурядицы с жильем. Например, соседи этажом выше могут «залить» вашу квартиру и потребуется провести косметический ремонт. Дождитесь до середины недели, и тогда ваше внимание само собой переключится на более позитивные и полезные темы. После среды все дела пойдут как по маслу. Поэтому разумно будет переключиться на наведение порядка на работе и в доме. Если вы давно мечтаете завести себе домашнее животное (котенка или щенка), то наступило время. В конце недели у вас будет достаточно упорства и трудолюбия, чтобы довести дела до конца.

Телец

Тельцам в начале недели рекомендуется быть осторожнее с новыми знакомыми. Возможно, в поле вашего зрения попадет человек, который будет обещать многое, но вряд ли исполнит обещанное. Будьте внимательнее при перемещениях, во время поездок в городском транспорте или в личном автомобиле. Из-за некоторой рассеянности и забывчивости вы можете потерять документы. Следите за тем, чтобы не нарушать правила дорожного движения. С середины недели у вас наступает прекрасное время для интересного и приятного общения. Рекомендуется посещать увеселительные мероприятия, концерты, вечеринки. Там вы можете познакомиться с кем-то или встретить любовь. Также в конце недели хорошее время для романтических знакомств по интернету.

Близнецы

У Близнецов начало недели связано с финансовыми неприятностями. Ваши доходы могут оказаться меньше, чем вы ожидали. Кроме того, сейчас вы не склонны хорошо просчитывать варианты и принимать практичные решения, и это может только усугубить положение. Это особенно относится к покупкам. Например, вы можете купить ту вещь, которая вам не понадобится в дальнейшем. Не волнуйтесь, в середине недели вы снова сможете принимать взвешенные решения. Вторая половина недели складывается гармонично для урегулирования любых домашних и семейных проблем. Хорошо в это время заниматься уборкой, ремонтом и перепланировкой помещений, двигать мебель. Также это благоприятный период для подведения итогов и определения наиболее приоритетных расходов.

Рак ‌‌

Раки в начале недели будут настроены на новые знакомства. Однако, лучше строить отношения, опираясь на трезвый расчет, и не питать лишний иллюзий. Не исключено, что партнер по браку или бизнесу обманывает вас. Не торопитесь делать выводы. Возможно, кто-то вводит вас в заблуждение. Вторая половина недели складывается удачно для поездок и общения с близкими людьми. В эти дни вы узнаете много интересного и полезного. Большинство дел вы будете вести одновременно, в параллельном режиме. В конце недели ваше настроение станет оптимистичнее. Круг знакомств в эти дни заметно расширится. Люди потянутся к вам, поскольку вы сами будете изучать обаяние и оптимизм.

Лев ‌‌

Львам в начале недели рекомендуется держаться подальше от всего тайного. Особенно это касается интриг, разнообразной закулисной деятельности, попытки расследовать, выяснить то, что было скрыто. Помните, что любой ваш секрет будет раскрыт и обнародован. Не делайте того, за что может быть стыдно. Зато вторая половина недели складывается прекрасно для любой работы. Вы сможете повысить свое мастерство и производительность труда. В вашем распоряжении будет достаточно денег, чтобы удовлетворить свои материальные запросы. Уровень доходов однозначно увеличится. В конце недели будет благоприятное время для духовных практик. Старайтесь жить не по плану, а просто и спокойно, занимаясь теми делами, которые сами к вам постучатся.

Дева ‌‌

У типичных Дев в начале недели будет много суетного и непродуктивного общения. Чаще обычного с вами будут связываться друзья и знакомые, в том числе и те, с кем вы уже давно не поддерживаете отношений. Если у вас есть любимый человек, то старайтесь не появляться с ним в компании друзей – вы можете оказаться яблоком раздора, когда каждый будет ждать вашего внимания. До середины недели лучше не посещать шумные компании и увеселительные мероприятия. Во второй половине семидневки вы почувствуете прилив сил, энергии и оптимизма. Это прекрасное время для личностного роста и творчества. Романтические отношения принесут вам новые приятные сюрпризы.

Весы ‌‌

Типичные Весы в начале недели будут пребывать в двойственной ситуации. С одной стороны, вам могут сделать предложение на работе или вы получите некое ответственное задание, благодаря которому ваш профессиональный статус повысится. С другой стороны, семья не поддержит вас в этом. Также может проявиться другая проблема: вам будет трудно распределить время между работой и домом. С той и с другой стороны может исходить недовольство. Вторую половину недели звезды советуют провести в уединении, устранившись от шумной суеты повседневного общения. Это хорошее время для углубленного изучения важных для вас вопросов. Хорошо заниматься психологическими тренингами, медитацией, релаксацией, постигать тонкости психологии, приоткрывать завесу над чем-то таинственным и загадочным.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют воздержаться от дальних поездок в начале недели. В пути у вас произойдут разные непредвиденные ситуации. Сейчас вы можете легко заблудиться, сесть не в тот автобус или не в тот поезд. Другим проблемным направлением является учеба. Концентрировать внимание будет сложно, и это повлияет на успеваемость. Вместе с тем во второй половине недели ваши интеллектуальные способности в полной мере восстановятся. Интуиция усилится, и вы сможете безошибочно предвидеть ход событий. Это прекрасное время для составления планов на будущее, учебы и знакомств. Роль друзей и их положительное влияние на вас значительно возрастут. Можете надеяться на то, что одно из ваших заветных желаний чудесным образом исполнится на выходных.

Стрелец

Стрельцам в начале недели рекомендуется подумать о мерах безопасности. В это время могут произойти самые разные чрезвычайные происшествия. Уделите основное внимание сохранности своих финансовых сбережений. Если вы пользуетесь электронными платежными системами в интернете, то рекомендуется сменить пароли. Также в этот период старайтесь не обращаться с острыми, колющими и режущими предметами, не работать с химическими реактивами – возможны травмы. Вторая половина недели откроет для вас новые перспективы профессиональной реализации. Вы сами удивитесь, насколько быстро и легко удастся добиться своей цели. Это удачное время для поиска работы в соответствии со своим призванием. Не бойтесь перемен – они сейчас способны открыть перед вами новые перспективные возможности.

Козерог

У Козерогов в начале недели могут возникнуть трудности в отношениях. Речь идет как о деловом партнерстве, так и о супружестве. Вы будете с недоверием и подозрительностью относиться к инициативам партнера. Постарайтесь держать свое мнение при себе и не делать поспешных выводов. Для этих дней характерен дефицит искренности и честности в партнерстве. А вот во второй половине недели ситуации кардинально изменится. Это хорошие дни для семейных торжеств, совместных поездок, участия в свадебных церемониях и обрядах венчания. Успешно решаются любые юридические вопросы. Также это прекрасное время для личностного развития, переосмысления жизненного опыта, выработки новой более эффективной модели поведения.

Водолей

У Водолеев в начале недели могут быть проблемы со здоровьем. Основное внимание уделите правильному питанию. Возрастает вероятность пищевых отравлений и расстройств, поэтому строго следите за качеством питания. Исключите из рациона несвежие продукты и те, что содержат химические добавки. Полностью откажитесь от употребления алкогольных напитков. И никаких арбузов, пирожков и шашлыков у уличных торговцев. Вторая половина недели позволит решить вопросы с финансовыми обязательствами. Вы сможете либо закрыть долг, либо существенно ослабить груз обязательств. Также можно договориться о рассрочке платежей или о рефинансировании кредита. В конце недели звезды советуют вам повысить внимание к профилактическим процедурам, направленным на укрепление здоровья. Рекомендуется начать закаливание, записаться на массаж.

Рыбы ‌‌

Звезды советуют Рыбам воздержаться от выяснения отношений с возлюбленными в первой половине недели. Возможно, между вами возникнет недоразумение, недопонимание. Постарайтесь не давать повода для ревности и сами отнеситесь терпимее к словам и поведению партнера. Вторая половина недели позволит вам решить все вопросы в супружеских взаимоотношениях. Если вы одиноки, то в эти дни можете познакомиться с кем-то по интернету – отношения, начатые в эти дни, будут иметь хорошие перспективы. Повезет и семейным парам: дети порадуют успехами в учебе, прилежным поведением. Сводите ребенка в цирк, зоопарк или на какое-нибудь красочное представление. Если вы уже достаточно долго встречаетесь с любимым человеком, то на этих днях могут быть предприняты шаги для оформления отношений.