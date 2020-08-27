Ритуал на привлечение в жизнь своего человека

Ни красивая внешность, ни ум, ни деньги не могут гарантировать того, что вы встретите свою судьбу.

Если вы перепробовали массу способов, но все еще одиноки, стоит обратить свой взор на магические обряды по привлечению мужчины. Эти ритуалы в корне отличаются от приворота, поскольку не направлены на подавление воли конкретного человека. Они помогают вам сформулировать запрос и «отправить» его во Вселенную, чтобы притянуть в свою жизнь того, кто вам нужен.

Выбор ритуалов достаточно широк, но, чтобы он правильно сработал, необходимо выполнить несколько условий.

1. Ваши намерения должны быть искренними, то есть идти от сердца, а не потому, что «женщина не должна быть одна» или «все подруги замужем».

2. Предыдущие отношения должны быть закончены не только физически, но и эмоционально. Если душевная привязанность к «бывшему» сохраняется, ритуал может не сработать или дать неожиданный эффект.

3. Ритуал проводится обязательно в одиночестве и в тайне от всех.

Выбор обряда зависит от личных предпочтений. Предлагаем два наиболее простых и действенных.

1. Обряд на свечах проводится на растущей Луне. На альбомном листе нужно нарисовать мужской силуэт. Зажечь 3 церковных свечи, поставить рисунок перед собой и произнести заговор: «Призываю любовь в мою жизнь. Пусть мой суженый соединится со мной. Как неделимы вода, воздух, земля и огонь, так и мы чтобы были неразделимы между собой. Как восход солнца пробивается сквозь мглу, так слова мои проходят в сердце его. Желаю я, (ваше имя), чтобы помыслы его были только обо мне. Пусть сбудется то, что я заявляю. Да будет так.» Повторить заклинание трижды. Затушить свечи, рисунок спрятать под подушку. Свечи сохранить и, когда в вашей жизни появится мужчина, сжечь рисунок над свечами.

2. Выполняется несколько дней утром и перед сном. Уединитесь, настройтесь и напишите на листке: «Я интересная личность. От меня исходит внутренняя энергия обаяния, любви и сексуальности. Я притягиваю к себе мужчин. Мой мужчина найдет меня обязательно». На листок поставьте обычный стакан с водой. Хорошо разотрите ладони и поместите стакан между ними, не касаясь стекла. Почувствуйте, как между руками начинает ощущаться сгусток энергии. Удерживая его, вдумчиво проговорите написанные слова и выпейте воду. Выполняйте несколько дней подряд.

Используйте магию и избавляйтесь от одиночества.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог