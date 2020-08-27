Как выбрать подходящую породу кошек по гороскопу

Специалисты рассказали, что найти пушистого товарища не просто.

Именно поэтому они полагают, что порода кошки напрямую зависит от знака зодиака ее хозяина.

Так, например, Овнам подойдет бирманская порода кошек. С этими питомцами представители огненной стихии скучать не будут.

Тельцам эксперты советуют присмотреться к персидским кошкам, чей характер будет схож с характером хозяина.

Астрологи утверждают, что шотландская вислоухая сможет ужиться с Близнецами. Представители этого знака часто переезжают с места на место, к таким передвижением кошка будет готова.

Раки, по мнению специалистов, осторожны и эмоциональны. Отмечается, что им подойдет сибирская порода, которая будет спокойной и безмятежной.

Львы похожи характером с мейн-кунами, одаренными развитым интеллектом. Хозяин и питомец, оба добрые и щедрые, уживутся вместе.

Девы, как считают эксперты, требовательны к окружающим. Таким людям подойдет короткошерстная кошка, которая хорошо поладит с представителями земной стихии.

Ангорская кошка — отличный вариант для Весов, коммуникабельных и харизматичных личностей. Питомец станет членом семьи, в которой будут царить дружба и гармония.

Скопионам подойдут сиамские кошки, такие же загадочные и решительные, как представители водной стихии. Вместе с хозяином пушистые товарищи будет жить в мире и согласии.

Стрельцам, искренним и отзывчивым, станет другом Оцикет. Домашние животные этой породы активны, постоянно находятся в движении, они всегда нуждаются в общении.

Астрологи советуют Козерогам выбирать тайских кошек, требовательных и стойких. Они схожи по характеру с хозяевами, которые привыкли терпеливо добиваться своих целей.

Водолеи, как считают эксперты, легко заводят новые знакомства и находят друзей. Им подойдут балинезийские кошки, дружелюбные создания, преданные своему хозяину.

Специалисты утверждают, что Рыбам стоит присмотреться к норвежским лесным кошкам. Представителей этого знака покорят загадочность и притягательность питомцев.