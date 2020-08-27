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Павел Глоба: «Эти знаки ставят любовь на первое место»

Говорит Уфа5 часов назад
Фото: Говорит Уфа

Известный астролог Павел Глоба рассказал о пяти знаках зодиака, для которых любовь является главной жизненной ценностью.

Тельцам не нужен никто, кроме их любимого человека. Они направляют все силы на то, чтобы окружить его теплом и заботой. Тельцы нередко ограничивают свой круг общения ради отношений.

Перед Раком нередко встает серьезный выбор между родителями и второй половинкой. Практически всегда они встают на защиту своих любимых. Для Раков семейное счастье — выше любых других ценностей.

Львы видят в своих чувствах весь смысл жизни. Они при любых обстоятельствах выбирают любимого человека. Друзья и знакомые для них всегда уходят на второй план. Так как Львы обычно используют их только для достижения своих целей.

Девы всегда колеблются между друзьями и близким человеком. Кроме того, они требовательно относятся к своему окружению и друзьям партнера. В сложных ситуациях они взвешивают все «за» и «против», однако в основном защищают интересы своих возлюбленных.

Весы в любой ситуации стараются сделать так, чтобы все остались довольны. Однако если это не представляется возможным, они всегда встают на сторону любимого человека, надеясь на понимание окружающих.

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