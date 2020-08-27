4 страшных пророчества о будущем

Во все времена людей интересовало будущее, и всегда существовали предсказатели.

В наше время интерес к пророчествам меньше не стал. Особенно будоражат воображение апокалиптические картины, которые предрекают войны, эпидемии и природные катаклизмы. Вот что говорили на эту тему различные прорицатели.

Мишель Нострадамус – французский врач и алхимик 16 века оставил предсказания вплоть до 22 века, как говорят ученые, работавшие с его рукописями. Пророчества Нострадамуса касаются совершенно разных сфер жизни, и среди них есть несколько действительно страшных. Так, он говорит о том, что планету ждут природные катаклизмы. В Европе начнутся ливневые дожди, которые затопят часть территории и поднимут уровень рек и морей, вследствие чего часть Великобритании, Италии и Венгрии уйдут под воду. В России из-за цунами затопит Дальний Восток. Что касается Африки и США, их ожидают аномальные засухи, которые станут причиной лесных пожаров и хронических неурожаев. Следствием этих природных катаклизмов станет «переселение народов»: изголодавшиеся люди из пострадавших стран хлынут на плодородные земли в поисках пропитания. Это, в свою очередь, спровоцирует войны.

Известная прорицательница из Болгарии Ванга говорила, что переломным для человечества станет 2017 год. Она описывала Ближний Восток, как основной очаг напряженности в мире. Ванга «видела» военный конфликт, в который будут втянуты Иран, Турция, Сирия и другие страны региона. Она говорила о том, что, если «падет Сирия», мир окажется на пороге Третьей мировой войны. Также провидица неоднократно сообщала о грядущих эпидемиях, когда вирусы будут убивать людей в огромных количествах, причем часть из них, как считала Ванга, придут с Востока в виде химического оружия.

О том, что «апокалипсис» придет с Востока, говорила и Матрона Московская. По мнению Матроны, изначально вспыхнет конфликт на религиозной почве и в разных странах начнутся гонения на христиан. Это спровоцирует глобальный вооруженный конфликт, который захватит планету и поставит человечество на грань выживания.

Похожие предсказания были собраны Николаем Рерихом, известным русским художником и путешественником, в Тибете. Эти пророчества также предупреждают о всемирной войне, которая охватит планету, когда «люди перестанут понимать друг друга».

Все мы знаем, что даже известным провидцам случалось ошибаться. Читая апокалиптические предсказания, хочется верить, что им не суждено будет сбыться.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог