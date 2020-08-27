Три знака зодиака осенью откроют «финансовый портал»

По мнению астрологов, осень станет лучшим периодом для представителей трех знаков зодиака. Удача будет ожидать их на каждом шагу, в частности в финансовой сфере.

Овен. Представителей знака сейчас одолевают проблемы, однако уже скоро напряженный период завершится. Овнов ожидает легкая осень, полная приятных моментов и новых встреч. Благоприятным периодом, чтобы поправить свое материальное положение, будет конец сентября. Астрологи советует с умом распределить время. Так, качественный отдых поможет укрепить здоровье и придаст сил.

Близнецы. Сентября откроет Близнецам путь к счастью и придаст уверенности. Перед ними появится возможность попробовать себя в новой сфере. В этот период заслуги представителей знака будут высоко оценены. Даже из простого увлечения они смогут извлечь выгоду. Астрологи рекомендуют не бояться экспериментов и поверить в свои возможности. В жизни Близнецов могут появиться завистники, однако их будет оберегать Вселенная.

Лев. Рассчитывать на успех в финансах могут Львы. Они смело могут браться за любое дело, связанное с материальными хлопотами. Возможно поступит новое привлекательное предложение на работе. Необходимо рискнуть. Астрологи уверены, что перемены пойдут на пользу. Они потянут за собой благоприятные события во всех сферах жизни. Все будет гладко и в личной жизни.