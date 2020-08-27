Самая скандальная натура по гороскопу

Если вы хотите узнать, какой из знаков зодиака самый истеричный – не спешите листать статью вниз.

Обязательно прочитайте тех, кто находится неподалеку. Все дело в том, что мягкими и пушистыми не удастся остаться никому. Скандальные замашки есть у многих, вот только выражаются они по-своему. Разоблачены будут все и даже вы! Не верите? Смотрите!

Водолей – 12 место

Эти натуры не приспособлены к обычной жизни, не хотят работать, не желают выполнять обещания. Они постоянно витают в облаках и принимать ответственные решения не хотят. Водолеям бы только болтать, повеселиться и, конечно же, избежать важных тем.

Весы – 11 место

Весы не способны отстаивать интересы, плести интриги, потому ими частенько манипулируют все, кому не лень. Этот знак предпочитает гармоничные отношения без импульсивных поступков. Грандиозный скандал закатить они попросту не сумеют.

Близнецы – 10 место

Вообще не хотят взрослеть и понимать мир с точки зрения осознанного человека. Близнецы плохие советчики, но хорошие болтуны. Они готовы беспрерывно делиться информацией и обсуждать окружающих. Ради истерики напрягаться не будут.

Лев – 9 место

Честно говоря, по своей природе Лев относится к скандальному знаку. Но вы удивитесь тому, что они выпускают свою когти не чаще раза в год. Восторгайтесь ими и никогда не увидите с их стороны истерик.

Телец – 8 место

Самые настоящие мелочные зануды. Конфликты если и бывают, то только по поводу семейного бюджета, в который они норовят запустить свою руку. Не пытайтесь вывести их из себя, иначе получите настоящего деспота.

Стрелец – 7 место

Стрельцы докучают окружающих тем, что постоянно веселятся. Стоит заметить, что их оптимистичность на самом деле граничит с идиотизмом. Ведь они постоянно хотят воплотить свои абсурдные идеи в жизнь. Что касается скандалов, то им не до них.

Овен – 6 место

Пока есть запал Овны будут кричать, ругаться, идти на таран. Несмотря на агрессию, они примитивны, относятся к жизни безответственно. Если попробуете им сказать об этом, то нарветесь на многочасовую дискуссию, где Овен будет доказывать вашу неправоту.

Скорпион – 5 место

Безжалостно и злорадно – именно так относятся Скорпионы к окружающим. Они будут пакостить вам, причинять боль, чтобы потешить свое самолюбие. Если хотите увидеть настоящую вражду, смотрите на Скорпиона.

Рыбы – 4 место

Искусные манипуляторы. Порой они и сами не помнят настоящую и придуманную версию, но защищать свою ложь будут без зазрения совести. Плести интриги, прилюдно драматизировать, разводить сплетни, закатывать истерики – это их конек.

Рак – 3 место

Сварливые неудачники. Они просто переполнены обидами на все и вся. Если есть какой-то спор, то можете быть уверенными, что зачинщиком был именно Рак. Почему? Да потому, что они получают наслаждение от споров, потому сами частенько ворошат обиды.

Дева – 2 место

Самый истеричный знак зодиака. Их каждодневная цель – упрекать по пустякам, без остановки критиковать. Даже самого спокойного и миролюбивого человека они способны до вести до белого каления. Вывод: с девами лучше не ссориться.

Козерог – 1 место

Это настоящие деспоты, которые не могут ужиться с людьми. Они стараются доминировать абсолютно над всеми, требуют безупречности от окружающих, хотя сами далеко не блещут эрудицией. Заниженная самооценка и мания величия сошлись в этом знаке навсегда.

Пытаться исправить кого-либо – непосильный труд. Лучше учитывайте характеристики каждого знака при общении с ними, чтобы не оказаться в центре скандала.