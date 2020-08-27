Хорошая примета: как предугадать, каким будет секс

Люди стремятся заглянуть в будущее разными способами: изучают гороскопы, раскладывают карты, гадают в святочную неделю и верят во всевозможные приметы — особенно, когда дело касается такой тонкой сферы, как любовь и секс. Кто-то мечтает узнать, как сложатся отношения в дальнейшем и дойдет ли дело до свадьбы, детей и внуков, другие же по внешним признакам пытаются определить темперамент в постели своих предполагаемых партнеров. Не у всех всё сбывается, и зачастую гармоничному сексу мешает сухость в интимной зоне. Но пока все остальные боятся встречи с черной кошкой, самые продвинутые придумывают свои приметы и наслаждаются жизнью. Например, если на прикроватной тумбочке стоит гель-смазка, то возрастают шансы, что секс будет идеальным.

Как образуется естественная смазка

Все начинается с сексуального возбуждения, важно понимать, что это одновременно и физиологическая, и психологическая реакция. Женщина чувствует тягу к мужчине, в этот момент ее мало что волнует, привычный стресс и беспокойство уходят, уступая место сексуальным фантазиям. В то же время организм обеспечивает приток крови к половым органам, сосуды, пронизывающие гениталии, расширяются, из-за чего бартолиниевы железы выделяют специальную жидкость, которая облегчает проникновение и обостряет приятные ощущения в процессе, причем у обоих партнеров.

Несмотря на один и тот же механизм, у каждой женщины свои индивидуальные особенности — кто-то возбуждается моментально, а другим требуется больше времени на прелюдию. Но нередко случается так, что даже в идеальных условиях что-то идет не по плану и смазки не хватает.

Так, 61%* женщин и 47%* мужчин замечали незначительную сухость в начале полового акта, но в процессе это ощущение проходило. Важно, что 15%* женщин и 17%* мужчин считают ощущение сухости во время секса вполне привычным, даже нормальным, и ничего не предпринимают, чтобы от него избавиться.

Партнерский материал

Почему смазки не хватает

К сожалению, образование смазки никак не зависит от воли женщины, а вот трудности на работе, бытовые проблемы, бесконечная суета и другие малоприятные вещи, вызывающие тревогу и даже гнев, вполне способны вывести женщину из равновесия. Здесь важно не стесняться обсуждать свои переживания с мужчиной, вероятно, вам понадобится потратить больше времени на прелюдию или наконец уехать в долгожданный отпуск, где можно расслабиться и дать волю чувствам.

Также важно проверить, нет ли гинекологических заболеваний, одним из симптомов которых может быть сухость во влагалище. В любом случае стоит проконсультироваться с врачом, сдать анализы и пройти лечение, если в нем будет необходимость.

Снижать выделение естественной смазки могут лекарственные препараты, предназначенные для лечения аллергии и астмы. Некоторые женщины могут не обратить внимания на такой побочный эффект, тем не менее о нем стоит помнить.

Сухость могут провоцировать средства личной гигиены, содержащие в составе красители, отдушки и другие агрессивные химические вещества. Щелочные гели и мыло могут нарушать микрофлору влагалища, в котором в норме должна быть кислая среда. Как результат — сухость во время секса, способная испортить его с самым лучшим партнером на свете.

Образование смазки также зависит от важного женского гормона — эстрогена. Его уровень может меняться в зависимости от фазы менструального цикла и снижаться во время беременности, кормления грудью и менопаузы. С процессами, обусловленными самой природой, нельзя бороться, но научиться учитывать их в своей повседневной жизни по силам каждому. Зачем отказываться от секса, тем более, что подходящий лубрикант или гель-смазка могут помочь бороться с сухостью во время секса.

Зачем нужен лубрикант

Смазки способствуют облегчению процесса проникновения и обострению всех ощущений. Причем работать они начинают с первой минуты. Среди участвовавших в опросе девушек, только 22%* будут продолжать прелюдию, пока не появится столько естественной смазки, сколько им хочется. В то же время 32%* ждать не готовы и используют вместо лубриканта слюну, которая не слишком облегчает скольжение, быстро высыхает и может содержать бактерии и вирусы, в том числе вызывающие инфекции. Лубрикант не дает таких рисков и помогает защищать влагалище от микротрещин и микротравм, возникающих из-за сухости во время секса.

Интимный гель-смазка Durex® Naturals** помогает уменьшить сухость во время полового акта, в его составе только 100% натуральные ингредиенты, без добавления ароматизаторов и красителей и других веществ, вызывающих аллергию. Сбалансированная формула на водной основе содержит пребиотики, поддерживающие кожный баланс. Средство не липнет и при этом долго не высыхает, увлажняя кожу и обеспечивая приятное скольжение и комфорт. Интимный гель-смазку можно использовать с латексом и секс-игрушками, он легко смывается и не оставляет пятен, а благоприятный уровень pH не нарушает микрофлору влагалища. Нежный гель-смазка создан, чтобы помочь сделать моменты близости волнующими и незабываемыми.

Не нужно бояться плохих примет в постели и отказывать себе в сексе, обсуждайте с партнером то, что вас волнует, стройте совместные планы и не позволяйте дискомфорту портить вам все удовольствие.

*По результатам проведенного ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» опроса в социальной сети ВКонтакте. Количество респондентов — 540 женщин и 517 мужчин. Июнь 2020 года.

** Нейчуралз