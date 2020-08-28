Мужчины с этими именами не могут долго жить в браке

Не все мужчины могут долго находиться в официальных отношениях. Эксперты уверены, это связано с тем, что им достались не самые удачные для брака имена.

Александр. Обладатели имени властны и эгоистичны. Такие мужья любят себя и склоны к алкоголю. Они могут проявлять насилие и интерес к азартным играм. Александры способны на измену.

Андрей. Нередко придираются к своим женам Андреи. Они всегда превозносят себя над ними. Их не волнуют интересы жен, и они не готовы идти на уступки.

Максим. Обладатели имени агрессивны, способны к рукоприкладству. Они вспыльчивы и непостоянны. Семейная жизнь с Максимами болезненна и полна стыда.

Роман. Влюбчивы и непостоянны Романы. Однако в то же время они ревнивы и жестки со своей супругой. Им не стоит вступать в брак, так они для этого не созданы. Романам проще жить для себя и в свое удовольствие.

Анатолий. Представители имени слишком темпераментны. Такие мужчины любят женщин старше себя и часто заводят любовниц. Их склонность к скандалам выжимает из партнерш все силы.

Сергей. Обладатели имени меняют женщин, как перчатки. Они хитры, не всегда могут контролировать свои эмоции. Для них чуждо находиться долго рядом с одной женщиной. Кроме того, Сергеи склонны к алкоголю.

Владимир. Обладатели имени сплетники и лицемеры. Часто без причины находятся не в духе, бывают заносчивы. Владимиры никогда не упустят возможность поглумиться над своей женщиной, чтобы подняться в глазах окружающих.