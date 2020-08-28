Время на раздумья — гороскоп на 29 августа

10-11 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге подчеркнет наиболее принципиальные и болезненные грани ситуации.

Будет поставлен предел инициативе. Возможен шаг назад, сбой, разрушение, порча, утрата, наказание. Острота момента не даст погрузиться в пассивность и депрессию. Взять барьер не удастся, но и бросить все и уйти от ответственности не выйдет: предстоит исправить ошибку или возместить ущерб. Нужна выдержка. Опасна попытка бунта: легко добавить травм, умножить потери и увеличить предстоящий фронт хлопот. Сложный день для руководителей, для тех, кто дорожит качеством работы, надежностью, традициями, карьерой.

Овен ‌‌

Сегодня суровая реальность вновь укажет Овнам предел их полномочий и поставит их активности барьер. Многие Овны столкнутся с неизбежной расплатой за прошлое: за невыполненный долг, роковой профессиональный промах, неверный выбор цели или должности. Возможно отчаяние, желание взять неприступную крепость штурмом или бросить все и «хлопнуть дверью». И то, и другое в настоящий момент вряд ли реально.

Телец

Этот день напомнит Тельцам про их самый надежный щит. Будут неуязвимы Тельцы, не склонные к колебаниям, рискам и хитростям, верные своим принципам, а также те, кто по разным причинам избежал авантюр. Если вы оступились и сделали неудачный маневр, еще не поздно дать задний ход и вернуться туда, где вы в безопасности. Есть шанс раскаяться, уйти под защиту закона. Важно не прятаться за чужую спину.

Близнецы

Близнецам сегодня нечего бояться, если ранее они были практичны и осторожны. Выручит подушка безопасности, вовремя оформленный документ, профессиональный опыт. Добавит здравомыслия ответственность за дом, дело или семью. Не в меру энергичным Близнецам стоит помнить, что лишняя суета в эти сутки вредна. Сделав все необходимое, лучше перейти к тактике «серого камня» и не привлекать к себе внимания.

Рак ‌‌

Сегодня жизнь ставит Ракам границы. Нужные люди и инстанции непреклонны. Возможен знакомый страх остаться в одиночестве. Не стоит бояться сужения круга: верный партнер, истинный друг или по-настоящему полезный человек с вами. Но тем, в ком вы нуждаетесь, придется многое простить: возможно, эти люди непросты, зато за ними вы, как за каменной стеной. Именно с ними вам опаснее всего конфликтовать.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам поставить на первое место здоровье, а если оно в порядке, то работу и долг. Барьер на пути к прогрессу - комплекс неоконченных дел. На его фоне усилятся огорчения, вернутся недомогания и страхи. Возможны поломки, задержки и сбои. Стоит экономить материальные и душевные ресурсы. Подходящий момент для строгой диеты. Старайтесь не ссориться с подчиненными и помощниками.

Дева ‌‌

Девам день напомнит про грань, которую не стоит переступать. Неизбежные рамки и разочарования могут вас огорчить, но вряд ли деморализуют и заставят отказаться от своего идеала. Многие Девы еще раз убедятся в объективном «потолке» своих возможностей, например, профессиональных или родительских. Также, сегодня можно столкнуться с изнанкой славы, с издержками верности, осторожности и консерватизма.

Весы ‌‌

Сегодня многим Весам неуютно в собственном доме, кабинете, съемном жилье и других владениях. Возрастет риск негативного исхода событий: поломок, ссор, утрат, бытовых и деловых неудач. Возможны огорчения в семье, тупиковые ситуации в карьере, минуты одиночества, ограничений, большой материальной или моральной ответственности. Стоит позаботиться о защите своей территории и избегать любых начинаний.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут столкнуться с неприятностями, которые подготовили себе сами. Ситуации дня нейтральны для вас сами по себе, но доставят проблемы, если вы «раскачаете лодку»: проявите неуместную бурную инициативу, спровоцируете суету, затеете ссору или навяжете кому-то свои услуги. В этом случае, возможны травмы, поломки и другие осложнения. Прогноз благоприятен, если вы сохраните выдержку.

Стрелец

Стрельцов день вынуждает быть реалистами и циниками. Многие Стрельцы вплотную столкнутся с необходимостью строгой экономии, скрупулезного контроля. Возможен добровольно-принудительный отказ от части накоплений и привилегий. Возрастет риск ущерба, потери, порчи и поломки вещей, грубого отъема имущества. Звезды не советуют заниматься куплей-продажей и обменом, рекомендуют усилить защиту сбережений.

Козерог

Козерогам день может принести упадок духа или ухудшение самочувствия. Возможен удар от близких, ущерб, провал в важном деле. Стоит свести к минимуму активность, усилить защиты. Важно не поддаваться внешним провокациям. В экстренных случаях (например, при нападении) ваши действия должны быть точными, быстрыми и безопасными для вас. Верную тактику вам подскажет ваш опыт или инстинкт самосохранения.

Водолей

Для Водолеев это не самый светлый день. Велик риск оказаться в зависимости, погрузиться в пучину депрессии, пройти через всплеск хронической системной болезни. Или оказаться в капкане, из которого не выбраться без усилий и жертв. Причиной бед может быть ваша прошлая ошибка, но сегодня у вас нет времени на анализ и самобичевание: важнее отвести угрозу, выбраться из ямы или снять остроту проблемы.

Рыбы ‌‌

День навязывает Рыбам несколько пессимистичный взгляд на будущее, но при этом не лишает их всех надежд. Возможно, вы вновь переживете знакомое разочарование: убедитесь в непригодности каких-то планов, несовпадении характеров и целей с отдельными людьми. Важно удержаться от импульсивных разрушительных действий, например, от мести идейному врагу. Не стоит забывать, что это еще не финал истории.