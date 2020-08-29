Ищите ответы — финансовый гороскоп на 29 августа

Сегодня стоит разобраться с сложными темами на работе и подтянуть свои профессиональные знания.

Овен ‌‌

Звезды советуют Овнам в первой половине дня активнее сотрудничать с коллективом коллег – это позволит вам продвинуться в своих проектах. Направление деятельности коллектива будет соответствовать вашим интересам. Вторая половина дня будет очень результативной для выполнения текущей работы. Успешно складывается взаимодействие между начальством и подчиненными.

Телец

В начале дня начальство может предложить Тельцам такую работу, которая подчеркнет особое к вам расположение и доверие. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то ждите хороших новостей. Вторая половина складывается благоприятно для тех, кто занимается сетевым маркетингом, и запланировал на это время проведение рекламных мероприятий.

Близнецы

Близнецам рекомендуется использовать утреннее время для обмена опытом с коллегами и повышения уровня профессиональных знаний. Возрастает положительная роль возможностей Интернета для решения перспективных вопросов. Укрепляется ваша деловая репутация. Вторая половина дня благоприятна для тех, чья работа имеет отношение к недвижимости.

Рак ‌‌

В начале дня Раки преуспевают при проведении финансовых операций. Можно на короткий срок брать и давать деньги взаймы. Могут быть выгодные покупки с большими скидками, по акциям. Вторая половина дня может принести вам перспективное знакомство, благодаря которому вы сможете значительно расширить свои возможности в бизнесе.

Лев ‌‌

Если Львам сегодня требуется урегулировать какой-то юридический вопрос, то займитесь этим в первой половине дня. Также это хорошее время для работников сферы услуг. Можно заниматься рекламным продвижением своих товаров и услуг. Вторая половина дня позволит вам резко повысить производительность труда и уровень доходов. У вас будут выгодные заказы.

Дева ‌

Если у Дев есть склонность к изобретательству, и вы ищите техническое решение какой-то проблеме, то сегодня в первой половине дня у вас может все получиться. Вторая половина дня благоприятствует индивидуальным предпринимателям в их инициативных начинаниях. Можно заниматься усовершенствованием методов работы и тестированием технических новинок.

Весы ‌‌

В утренние часы успешно пойдут дела у Весов, связанных с деловым партнерством и сферой услуг. Увеличится приток клиентов, заказы будут более выгодными. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто, помимо основной работы, имеет дополнительную подработку. Возможно, вам предложат выйти на подмену заболевшего коллеги.

Скорпион

Сегодня утром типичные Скорпионы смогут легко и быстро доделать ту работу, которую никак не получалось выполнить вчера. Преуспевают работники жилищно-коммунального хозяйства. Строители смогут успешно завершить работу над объектами и сдать их заказчикам. Вторая половина дня благоприятствует установлению и расширению деловых партнерских связей.

Стрелец

Если Стрельцы занимаются торгово-закупочной деятельностью, то в первой половине дня рекомендуется делать оптовые закупки товара на складе. Купленный в это время товар может пользоваться высоким покупательским спросом. Вторая половина дня благоприятствует практически всем видам деловой активности. Ставьте перед собой цель и смело двигайтесь вперед.

Козерог

У Козерогов в утренние часы наиболее прибыльной будет деятельность, связанная с недвижимостью. Дизайнеры по интерьеру получат выгодные заказы. Вторая половина дня благоприятствует дальним перевозкам грузов, импортно-экспортным товарным операциям. Вам будут полезны люди, приехавшие издалека. Успешно пойдет работа на вахте.

Водолей

В начале дня Водолеям рекомендуется обращать внимание на любую новостную информацию. Возможно, там будут подсказки к тем вопросам, которые волнуют вас последнее время. Вторая половина дня благоприятствует урегулированию вопросов, связанных с финансовыми обязательствами и долгами. Вы сможете досрочно погасить часть своих долгов.

Рыбы ‌‌

В утренние часы Рыбам могут предложить временно выйти на подмену коллеги, и это будет для вас выгодно. Возможно, вам предложат оплату во внеурочную работу по двойному тарифу. Вторая половина дня благоприятствует развитию партнерского сотрудничества. Особенно успешно будут проходить собрания и совещания, на которых будут согласовываться совместные планы.