Обладатели каких имен способны дожить до 100 лет

Эзотерики озвучили несколько имен людей, которые с большей вероятностью смогут дожить до глубокой старости.

По словам ясновидящих, одно из таких имен – Моисей. В буквальном переводе оно означает «сын», «дитя». Носители этого имени проживут наиболее длинную жизнь, утверждают эксперты.

Другое имя — Илья (переводится как «мой бог — Господь»). Как отмечают провидцы, люди с этим именем рассудительны, а потому чаще других принимают правильные решения. Кроме того, они меньше остальных волнуются и редко принимают проблемы близко к сердцу, что позволяет им сохранять нервную систему.

Третье имя — Анна, дословное толкование которого с древнееврейского означает «сила» и «храбрость». По словам эзотериков, про женщин с этим именем говорят, что они родились в рубашке.

Специалисты называют еще одно имя — Мария. Его связывают с таинственной вечностью и мистикой. Марии свойственна предусмотрительность, способная значительно продлить жизнь и повысить шансы стать долгожителем.