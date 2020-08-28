3 знака, которые требуют к себе больше внимания, чем другие

Чтобы выстраивать, поддерживать и укреплять здоровые отношения, нужно уделять внимание партнёру, но в пределах разумного.

А что делать, если некоторые люди требуют гораздо большей привязанности и преданности, чем другие? Какие 3 знака не перестают требовать внимания и настолько одержимы своей персоной, что способны превратить эту особенность характера в отрицательную черту? С одной стороны, вы имеете право не мириться с этим, а с другой стороны, вы можете принять их правила игры и отдавать таким партнёрам всю свою энергию, плясать вокруг них и лелеять их эго.

Врождённый эгоцентризм делает Тельцов холодными и отчасти безразличными по отношению ко всем окружающим. Но, как только они расслабляются и избавляются от своего футляра, им начинает не хватать человеческого тепла и внимания. Тельцы нередко склонны чувствовать себя одинокими, недолюбленными и заброшенными (ложное ощущение, нужно отметить!). А потому они почти агрессивно требуют к себе обожания и привязанности.

Лев – это Солнце зодиака. Они абсолютно искренне считают, что Вселенная должна вращаться только и только вокруг них. И хотя люди этого знака считаются наиболее самодостаточными, наиболее уверенными в себе и наиболее напористыми, парадоксально, но они добиваются успеха только в том случае, если самый близкий круг относится к ним ласково, тепло и с обожанием. Без команды поддержки Львы быстро сникают. Требовать внимания для них – это потребность, не удовлетворяя которую они теряют всё свое царственное сияние.

Овны очень предприимчивы, и им жизненно необходима конкуренция. Более того, им всегда нужно добиваться успеха – иначе жизнь Овна не имеет смысла. Они хорошо осознают свою ценность, но после победы им также требуются громкие овации стоя, чтобы потешить своё тщеславие и лишний раз услышать о том, что они лучше всех. Если Овна постоянно хвалить, то он сможет многого добиться. Но ему однозначно нужно вдвое, а то и втрое больше внимания, чем любому другому знаку.