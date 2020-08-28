Ясновидящая: «Любовница Питта вернется к экс-бойфренду»

У Брэда Питта новый роман: папарацци засняли актера с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски в аэропорту города Парижа.

Пара садилась на частный самолет и, по словам очевидцев, не скрывала нежных чувств друг к другу. О девушке известно, что она долгое время жила в Германии, работает моделью около 10 лет, сейчас сотрудничает сразу с несколькими модельными агентствами и постоянно летает по миру. А еще она, по мнению поклонников, очень похожа на Ирину Шейк. Мы решили узнать у ясновидящей Александры Харрис, как сложатся новые отношения Питта, ведь он уже несколько лет после развода не может найти личное счастье.

«Эта парочка развлекается и имеет большой интерес в отношениях. У них очень страстный и бурный роман, который, к сожалению, скоро закончится. У модели были серьезные отношения с некой знаменитостью, относящейся к монакской королевской семье, об этом не было огласки, но эти отношения тянут ее обратно, она все еще думает и не может забыть свою предыдущую любовь», — рассказала Харрис.

«Сейчас она увлечена Брэдом, но он сам пока что не готов к серьезным отношениям. Все, что сейчас происходит у него в жизни, — это некий каприз, временный загул. Он сам не понимает, чего он хочет больше, но точно знает, что один не сможет существовать, поэтому рядом нужна девушка, которая будет дарить ему нежность, ласку и восхищаться им. Вскоре эти отношения сойдут на нет, и пара быстро разойдется, девушка, вероятнее всего, вернется к своему бывшему бойфренду, а Брэд будет продолжать искать свое счастье», — заключила Александра.