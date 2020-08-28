Астролог: «Ретроградный Марс серьезно подпортит жизнь»

Астролог Василиса Володина рассказала, что через две недели начнется ретроградный Марс.

Она отметила, что он продлится до середины ноября. В астрологии это считается важным событием, которое повлияет на многих людей.

Володина подчеркнула, что период ретроградного Марса отличается тем, что любые действия человека могут уводить в сторону от желаемого результата.

«Неприятно, но многим придется признать, что пора менять тактику действий. Не цели, а методы их достижения и средства. Подумать не о том, куда идешь, а каким способом хочешь туда попасть», – сообщила Володина.

Однако ретроградный Марс угрожает лишь определенным категориям лиц, что зависит от даты рождения. Помимо этого, Володина призвала к соблюдению осторожности и сохранения спокойствия. Также она порекомендовала не принимать важные решения, не взвесив все «за» и «против».