Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человекаГаданияГороскопы в Алисе

Астролог: «Ретроградный Марс серьезно подпортит жизнь»

Москва241 час назад
Фото: Москва24

Астролог Василиса Володина рассказала, что через две недели начнется ретроградный Марс.

Она отметила, что он продлится до середины ноября. В астрологии это считается важным событием, которое повлияет на многих людей.

Володина подчеркнула, что период ретроградного Марса отличается тем, что любые действия человека могут уводить в сторону от желаемого результата.

«Неприятно, но многим придется признать, что пора менять тактику действий. Не цели, а методы их достижения и средства. Подумать не о том, куда идешь, а каким способом хочешь туда попасть», – сообщила Володина.

Однако ретроградный Марс угрожает лишь определенным категориям лиц, что зависит от даты рождения. Помимо этого, Володина призвала к соблюдению осторожности и сохранения спокойствия. Также она порекомендовала не принимать важные решения, не взвесив все «за» и «против».

Последние новости
Каждый шестой работодатель обращает внимание на знак зодиака будущего сотрудника
Собянин одобрил вручение почетного знака многодетным родителям Москвы
Астроном рассказал, откуда и во сколько лучше наблюдать за звездопадом Персеиды
Гороскопы

Читайте также

7 правил знающей себе цену женщины

Астрологи узнали, что будет с финансами осенью

Почему нельзя дарить четное число цветов