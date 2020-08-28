Названы главные народные приметы на день Обжинки

В пятницу, 28 августа, православные христиане празднуют Успение Божией Матери, в народе этот праздник называется «Обжинки».

В пятницу, 28 августа, Православная церковь празднует Успение Божией Матери, но в народе этот праздник назвали Обжинки, так как именно в это время по старому стилю заканчивается жатва хлеба. У праздника также есть еще три названия: Сложини, Дожини и Большая пречистая.

Согласно народным традициям, раньше в Обжинки девушки и юноши выходили на поляну, где играли и устраивали хороводы. При этом юные особы выходили на поляну нарядными, а следующий день к будущим невестам засылали сватов. Если в Обжинки девушку не просватали, это значило, что она могла засидеться в девках до празднования Покрова дня.

В Обжинки нельзя ходить по земле босиком, а также запрещается втыкать в нее острые предметы, такие как лопала и колья. Считается, что в этот деть земля празднует именины.