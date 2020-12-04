Зачем Николай I сослал духоборов на Кавказ

Духоборы в соответствии со своими убеждениями всегда сторонились верующих православной церкви.

В один момент они решили отказаться от участия в любых войнах, за что и поплатились.

Кто они такие

Как писал в своей работе «Богословие и национальный вопрос» известный религиовед Геннадий Гололоб, история духоборческого движения берет свое начало с середины XVIII века. Одним из его основателей и идеологов был житель Екатеринославской губернии Силуан Колесников. Духоборы чурались внешней обрядности православной церкви и не признавали церковную иерархию, по-своему трактовали Библию, однако старались строго соблюдать библейские заповеди.

В царской Российской империи долгое время было терпимое отношение к духоборам. Однако в первой половине XIX века последовал указ Николая I о переселении представителей этого религиозного течения в Закавказье — в Грузию и Азербайджан. «Духоборцы», как их называл «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» 1893 года, восприняли это решение с кротостью. Они заверили в почитании царя и напомнили, что Христос везде, где двое или трое соберутся во имя Его.

За что их преследовали

В книге Льва Толстого и Павла Бирюкова «Гонение на христиан в России в 1895 г.» (Толстой был одним из самых активных и деятельных защитников прав духоборов) подробно описывается конфликт закавказских «духоборцев» с властями, последствия которого резко обострили отношения этой этногруппы с царским правительством Российской империи.

Сожжение оружия духоборами имеет 9-летнюю предысторию — в 80-х годах XIX века возник имущественный конфликт о принадлежности дома покойной предводительницы духоборов Лукерьи Калмыковой (она руководила этим религиозным движением свыше 20 лет). По суду так называемый «Сиротский дом» достался ее брату Михаилу Губанову. Среди духоборов произошел раскол: большая часть единоверцев полагала, что дом должен был отойти Петру Веригину, одному из видных лидеров данной этногруппы.

Спор обострился настолько, что Веригина светская власть отправила в ссылку. Там он изучил толстовское учение о непротивлении злу насилием и на основе его составил собственную программу поведения духоборов. Одним из принципиальных пунктов данного положения был отказ от армейской службы. До этого духоборы не занимали столь радикальных пацифистских позиций. Последователи Веригина, так называемые «постники» (не употреблявшие мясо духоборы), составляли большинство.

К моменту сожжения оружия духоборами в июне 1895 года в Закавказье уже 8 лет действовала всеобщая мобилизация и никаких серьезных эксцессов в этой связи с переселенными сюда духоборами не возникало. Распространение и принятие пацифистской программы Веригина привело к тому, что в день Петра и Павла тысячи духоборов-«постников» собрали все имеющееся у них оружие и сожгли его, сопроводив пением псалмов.

Духобор Николай Зибаров рассказал автору издания «Свободное слово» 1899 года подробности этой акции и ее последствий, а также уточнил, что «решение о сожжении оружия принял сход». А карательные акции были во многом спровоцированы доносами других духоборов — по их словам, веригинские вооруженные духоборы в день Петра и Павла собрались отбивать «Сиротский дом» в селе Горелом.

Как писал советский и российский историк, религиовед Александр Клибанов, тифлисских духоборов усмиряли специально присланные для этого российским правительством казаки. В результате отмечались случаи массового избиения и разграбления, изнасилования женщин. Свыше 4000 духоборов в итоге переселили в местности, где свирепствовала лихорадка. Лев Толстой и Павел Бирюков в своей книге отмечают, что сотни военнообязанных духоборов попали в тюрьмы и дисбаты, где их подвергли истязаниям. Наиболее строптивых ссылали в Сибирь на 18 лет. Многие духоборы умерли в результате всех этих лишений.

Лев Толстой проделал большую работу по помощи духоборам. Он со своими единомышленниками содействовал в переселении тысяч представителей этого религиозного течения в Канаду.

Предсказания, которые сбылись

Отечественные историографы сообщают о двух важных духоборских предсказаниях — одно, по словам последнего советского посла СССР в Канаде Алексея Родионова, сделано той самой Лукерьей Калмыковой, смерть которой невольно привела к расколу духоборов. Калмыкова этот разлад и предсказывала, а еще говорила о великом исходе единоверцев из страны — для испытания веры.

Второе предсказание обозначено в «Животной книге» — «второй Библии» духоборов. Согласно ему, русский царь, «отпустивший» духоборов из страны, долго на троне не усидит: вместе с духоборцами уйдет Бог. Примечательно, что по времени это было первое известное предсказание, касающееся судьбы российской монархии и ныне активно цитируемое историками (второе сделал Григорий Распутин).

Духоборы обосновались на юге центральной части Канады. На сегодняшний день в этой стране проживает порядка 30 тыс. потомков этих переселенцев из царской России, и лишь шестая их часть сохранила религиозные убеждения предков.