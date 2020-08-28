9 советов, как жить без зависимости от денег

Необходимость в повышении дохода подстегивает людей повышать финансовую грамотность, тщательнее проверять чеки и кредитные истории, учиться откладывать на будущее. Девять советов, с чего можно начать.

Финансовое беспокойство во время пандемии уже пора бы возвести в разновидность невроза. Может показаться, что стресс из-за денег захватывает каждую сферу жизни человека и не оставляет ни одного момента для вдоха.

Однако желание немедленно взять ситуацию под контроль сильно дисциплинирует. На самом деле, когда сильной потребности в деньгах нет, люди не зацикливаются на информации в чеках, квитанциях, не беспокоятся о лишней чашке кофе, которую выпили в кафе, а не дома. Так, существует множество различных финансовых затрат, которые можно на время сократить и даже не заметить — это не скажется ни на социальной жизни, ни на личном комфорте. Вот 9 способов, которые помогут взять «тающие» доходы под контроль.

Обуздайте эмоции

Паника не поможет в решении проблем — напротив, еще больше усугубит. Как известно, стресс — самый частый повод развития заболеваний, а здоровье стоит дорого, что также может сказаться на финансовом благополучии. А стресс ради стресса — неэффективный подход.

Эмоциональность часто мешает трезво смотреть на жизни и мыслить критически. Оказавшись в затруднительном положении, человеку нужно действовать, а не думать о конце света в случае неудачи. Важно разделить два момента — панику, которая замедляет процесс решения проблемы, и критическое мышление, которое действительно ему способствует.

Важно дать себе послабление — не все финансовые задачи получится решить одновременно, с ходу, каким-то целям нужно будет посвятить больше дней или даже месяцев. И если представить, что человек не держит свою эмоциональность под контролем и стрессует круглосуточно на протяжении долгого времени, страшно подумать, насколько быстро он перегорит.

Побудьте пессимистом

Предложение может удивить. Но на самом деле, если человек воспроизведет у себя в голове наихудший вариант развития событий и осознает, что у него есть решение, это только вдохновит. И если он может справиться с самой большой финансовой катастрофой (которая, вероятнее всего, ему не светит), то и на остальные вопросы он с легкостью сможет найти ответы.

Например, самый ужасный сценарий — это потеря работы. Что дальше? Нужно просчитать, как человек будет искать новую вакансию и сколько времени это может занять. Соответственно, учесть средства к существованию на безработный период. На черный день не нужно откладывать много — минимальная сумма только подстегнет к более активному поиску и минимизирует хандру после увольнения или сокращения.

Важно учитывать востребованность профессии и опытность специалиста. Если человек не уверен, что будет нарасхват, возможно, стоит скопить больше денег. Второй шаг — готовиться к минимизации расходов. Возможно, это будет переезд, отказ от каких-то радостей в жизни. Успокаивает мысль о том, что лишения будут временными. Нужно настроиться на то, что эти изменения в жизни носят позитивный характер — это личный план на случай апокалипсиса, к которому человек будет готов.

Пересмотр бюджета

В новой финансовой политике той самой лишней чашке кофе как раз не место. Многие ненужные покупки люди совершают эмоционально — просто потому, что хотят себя порадовать или потому, что могут себе позволить лишние траты. Стресс может закупорить последнее чувство или, напротив, обострить.

На самом деле, если человек досконально изучит расходы за последний месяц, он осознает, насколько неоправданно расточительным он был. Самое время оценить, действительно ли нужен подключенный пакет интернета в таком объеме или можно выбрать более выгодный тариф. Подсчитать другие мелкие расходы, отсутствие которых никак не скажется на жизни человека, но в месячном отчете составит колоссальную сумму.

Человек не может удержать в голове все колонки своих затрат. Можно установить на телефон приложение, которое будет отслеживать все платные подписки и дублирующиеся расходы.

Рефинансирование

Если у человека есть какой-либо кредит, отслеживание банковских предложений сильно поможет сократить расходы. Особенно для долгосрочных кредитов вроде ипотеки.

Можно выбрать новую программу, которая растянет кредит еще на несколько месяцев, зато снизит ежемесячную финансовую нагрузку.

Пересмотр краткосрочных и долгосрочных планов

В панике от нехватки денег люди могут тут же пускать в ход свои сбережения. И здесь нужно четко разделять — какие сбережения человек откладывал на отпуск, на старость, на университет для детей. Нельзя решать свои сиюминутные потребности в ущерб будущих возможностей.

Поэтому первое, что нужно сделать, оказавшись в трудном положении — пересчитать свои расходы. А уже потом, если такая необходимость есть, использовать накопления. Если жить на широкую ногу даже в кризис и не отказываться от второстепенных потребностей, в долгосрочной перспективе можно остаться ни с чем.

Время повысить финансовую грамотность

Коронакризис — лучшее время для повторения основ финансового планирования. Конечно, если у человека нет финансового высшего образования и он не работает главным бухгалтером, даже на квитанции по счетчикам он смотрит сквозь пальцы, не желая вникать.

Этот подход — в корне неверный. Стоит рассмотреть различные варианты — перевести платежи по счетчикам на стабильную ставку, если в месяц тратится много воды или электроэнергии. Важно учесть, какие корректировки расходов по счетам, долгам и прочим тратам во всех сферах жизни можно сделать. И пусть уйдет много времени на сравнение предложений от разных компаний — в итоге появится крупная экономия.

Экономические дискуссии

Если люди живут вместе, финансовые трудности придется решать каждому из них, как и повысить финансовую грамотность. Но две головы лучше одной — обсуждение доходов и расходов сократит время на поиск решения проблем.

Одинокий человек также может обратиться за советом к более опытным друзьям, коллегам, семье. Обсудить свои статьи расходов можно с близкими людьми, которые, вероятно, тоже с этим сталкивались. Они могут обратить внимание на те траты, которые человек упустил из виду, и подсказать, как можно их сократить.

Кризис открывает новые возможности

Финансовая стабильность — это двусторонняя медаль. Она состоит из доходов и расходов, и обе эти грани можно улучшить в период кризиса.

У многих людей рано или поздно созревает мысль о создании собственного бизнеса, но нерешительность мешает им начать. А финансовые трудности как раз могут подстегнуть воплощение этой мечты ради повышения уровня дохода.

Другие более уверенно могут просить у работодателя дополнительные смены, оплату за переработку или вовсе повышения. Либо, найти хорошую подработку — хобби, которым человек давно мечтал заниматься.

Преобразуем энергию в действие

Стресс может вызывать как апатию, так и гиперактивность — второе наиболее вероятно. Люди становятся нервными, дерганными, постоянно отвлекаются на мысли о своих проблемах. Но пора перевести мысли в реальные действия.

Эмоции — полезный финансовый инструмент, который побуждает к решению задач. Если взвинченное состояние мешает рационально думать, стоит уделить пять минут времени на внутренний монолог с самим собой. Можно визуализировать — написать все волнующие вопросы на листке бумаги и прийти к какому-то позитивному решению.