7 правил знающей себе цену женщины

Женщина, знающая себе цену, адекватно оценивает свои достоинства и возможности, поэтому от нее исходит ощущение внутренней уверенности.

Ее невозможно не заметить, на нее хочется равняться. Каждая такая женщина следует нескольким правилам, которые помогают ей добиваться успеха и жить в гармонии с собой.

1. Она принимает себя такой, какая она есть, со всеми достоинствами и недостатками. Она не сравнивает себя с другими, а только с самой собой. Неудачи воспринимаются ей как часть опыта: это не повод винить себя. Она делает выводы и идет дальше.

2. Самооценка такой женщины не зависит от внешних обстоятельств: она любит себя даже тогда, когда наступили не лучшие времена. Она точно знает, что самое важное – это внутренний стержень, а внешнюю ситуацию можно исправить.

3. Знающая себе цену женщина, правильно выстраивает границы с людьми. Ее круг общения состоит из тех, кого она любит и уважает, и которые отвечают ей тем же. Даже если случается ошибиться в ком-то, она не терпит «токсичных» людей в окружении и старается быстро от них избавиться.

4. У такой женщины есть внутреннее ощущение собственной ценности, поэтому, она не бросается в отношения с мужчинами только ради того, чтобы не быть одной. Диалог с партнером она строит, основываясь на взаимном уважении и доверии. Если тот не готов будет разделить ее взгляд на мир или потребует у женщины отказаться от собственных интересов, она не сможет быть рядом с таким человеком. Вне отношений она не чувствует себя одинокой, она считает себя свободной.

5. Эта женщина не пытается никому ничего доказывать, а делает так, как считает нужным для себя. Она не раздает советов и не оглядывается на других, потому что четко понимает, что у каждого человека свое видение мира, и каждый по-своему прав. Такая женщина не стремится соответствовать ожиданиям окружающих, потому что имеет свои внутренние стандарты и строит свою жизнь, ориентируясь на свои желания и возможности.

6. Она ценит свое время и тратит его на то, что считает важным для себя. Это не означает, что такая женщина эгоистка, просто она на первое место ставит себя и удовлетворение своих потребностей: она уверенно говорит «нет», если не готова что-то сделать для других в ущерб себе.

7. Она ценит то, что делает и требует того же от окружающих. В каждое свое дело она вкладывает частичку себя и старается сделать качественно.

Если вам понравились правила, по которым живет знающая себе цену женщина, вы всегда можете начать использовать их в своей жизни, и результат не замедлит сказаться.

Марина Басманова, клинический психолог