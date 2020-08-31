9 имен, носители которых питаются чужой энергетикой

Эксперты назвали имена, обладатели которых постоянно всех раздражают и питаются чужой энергией.

Специалисты уверены, что от таких людей нужно держаться подальше. Обладатели представленных имен нередко бывают чем-то расстроены, в связи с чем требуют постоянной поддержки.

Анастасия. Практически всегда внушают недоверие Анастасии. И это неудивительно, ведь они отличаются эгоизмом, что раздражает многих людей.

Алла. Отличаются силой и властностью Аллы. Они всегда стремятся к первенству, что не нравится окружающим. Аллы подавляют всех, кто с ними общается.

Алина. Идти наперекор окружающим привыкли Алины. Обладательницы имени провоцируют конфликты и постоянно спорят. Иногда кажется, что им доставляет удовольствие пощекотать нервы.

Евгения. Практически все обладательницы имени отличаются прямолинейностью и грубостью. Они любят делать резкие замечания, чем часто обижают окружающих людей.

Екатерина. Обладательницы имени милы только на первый взгляд. Если у них нет настроения, то плохо будет всем. Они начинают злиться, чем выводят из себя окружающих. При этом их настроение может меняться очень резко.

Илона. Достаточно горды и требовательны Илоны, чем сильно раздражают окружающих. Они никогда не позволят относиться к себе неуважительно. С детства Илоны требовательны к близким и друзьям. Им кажется, что весь мир крутится вокруг них.

Ксения. Не умеют скрывать свои эмоции Ксении. Они любят преувеличивать ситуации. Обладательницы имени любят жаловаться своим друзьям на жизнь. Так они делятся негативной энергией.

Тамара. Обладательницы имени капризны и обладают невыносимым характером. Нередко они проявляют наглость, что выводит окружающих из себя. Тамары не замечают своих недостатков и считают себя идеальными.

Яна. Неординарный и довольно сложный характер у Ян. Они не умеют идти на компромисс.