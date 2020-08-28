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Психолог: «Сдерживание слез может обернуться тяжелыми болезнями»

Слово и Дело4 часа назад
Фото: Слово и Дело

Подавление плача может привести к непоправимым последствиям. Об этом сообщил психолог Петр Бочкарев.

Человек с самого рождения испытывает эмоции. После появления на свет малыш может с помощью мимики показывать свои впечатления от родов — раздражение или легкая улыбка на лице. Вместе со взрослением растет количество чувств и эмоций, которые человек испытывает. К осознанному возрасту человек учится контролировать свои эмоции и разбираться в их природе.

«Человек, как и другие биологические виды, прошел через эволюцию. Это значит, что любые эмоции, которые мы проявляем, имеют какой-то смысл и несут какую-то функцию. Плач — это реакция на эмоциональную боль, связанную со страхом, горем, печалью. Лицо плачущего обычно искажено, лицо как бы хочет проявить эмоцию, и одновременно подавляет это. Это может заметить каждый, кто сильно плакал — мышцы лица в разной степени напряжены в момент плача», — рассказывает психолог.

Плач присущ человеку как эмоциональная реакция на окружающий мир. Вызывать это состояние могут разные эмоции — гнев, радость, печаль, жалость к себе и другие. Нередко случается, что человек избавляется от стресса с помощью слез, выбрасывая негативные эмоции наружу. Это своего рода разгрузка, которая в большей степени характерна для женщин.

Со сменой эпох, развитием культур, отношение к плачу в обществе и семьях менялось. Социальные установки стали диктовать определенные правила проявления эмоций.

«К примеру, девочкам могут запрещать проявлять гнев — "хорошие девочки – спокойные", а плач вполне допустим. Мальчиков, к примеру, могут поощрять терпеть любую боль — "мужчины не плачут", зато проявление умеренного гнева может не запрещаться», — рассказывает специалист.

Социальное подавление эмоций со временем стало нормой для человека, когда он не может проявлять эмоции в окружении близких людей и даже наедине сам с собой. Особенно ярко стереотип о плаче проявляется в отношении мужчин. Считается, что, если мужчина прилюдно заплакал — значит проявил слабость. Если речь не идет о фатальных событиях, например, смерти близкого человека.

«Однако обычно при сильной боли человек, привыкший тщательно прятать и подавлять плач, все-таки может заплакать. Например, так называемая "скупая мужская слеза". Абсолютная неспособность плакать в момент острой боли, даже в присутствии очень близких людей, скорее говорит о психологических затруднениях у человека», — отметил психолог.

И неспособность плакать может привести к проблемам со здоровьем. Британский психиатр Генри Модсли писал: «Горе, которое не находит выхода в слезах, заставляет плакать другие органы».

«Речь идет о том, что если серьезные переживания горя абсолютно никогда не проявляются человеком в виде плача, то эта эмоциональная боль будет трансформироваться в телесную боль, а иногда и в заболевания тех или иных органов тела», — отметил спикер.

Когда человек сдерживает слезы – он накапливает в своем организме негативные эмоции. Существуют даже ряд психосоматических заболеваний, которые, в первую очередь, провоцируются психологическим фактором. Иногда даже опытные врачи не в силах определить причины проблем с организмом человека

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