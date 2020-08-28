7 вариантов реинкарнации

Бытует мнение, что после смерти душа перерождается и приходит на землю в новом теле.

Это называется реинкарнация, и сегодня мы разберемся, какие варианты перерождения могут быть. Возможно, в одном из них вы узнаете себя.

Ребенок

Это самые первые воплощения души, когда она еще не понимает, чего хочет и к чему ей надо стремиться. На этом этапе воплощения человек проживает жизнь, полную открытий, но и преград на его пути встречается немало. Все, с чем он сталкивается, вызывает бурные эмоции, много вопросов.

Ученик

Здесь ведущей мотивацией является удовлетворение любопытства и научение. Человек в этом воплощении старается понять, как устроен мир, он хочет научиться жить, приобретает практические навыки. Люди этого типа воплощения очень ловкие и материалистичные, но в том же время любознательные и живые по характеру.

Подросток

Здесь основная мотивация – осознание собственных взглядов и их отстаивание. Люди этого воплощения отличаются бурным нравом, повышенным индивидуализмом, стремлением «найти себя», обозначить свое влияние на окружающих. Это могут быть самые талантливые и творческие люди, которым словно что-то мешает проявить себя максимально ярко.

Любовник

На этом этапе человек занят построением отношений. Он исследует себя и собственную душу через других людей, в частности тех, кто значим для него эмоционально. На этом воплощении мы отдаемся бессознательным процессам, мы узнаем многое о влечении и страсти, о романтике, о радости любви и боли прощания. Люди, которые живут насыщенной личной жизнью, скорее всего проживают именно эту стадию воплощения.

Предводитель

Здесь человек уже обрел необходимые навыки, а также нашел своих людей, которые признали его и следуют за ним. Это сильные духом люди, основной мотивацией которых является находить отличное решение для тех, кто не способен решить свои проблемы – это этакие супермены, призванные помогать обществу.

Учитель

На данном этапе возникает огромное желание делиться всеми теми знаниями, которые были накоплены за предыдущие воплощения. Эти люди обычно щедрые и материально, и духовно, к ним тянутся люди, потому что чувствуют их внутреннюю силу и мудрость.

Ролевая модель

Это высшее проявление реинкарнации. На этом уровне человека не волнуют материальные вещи, он сосредоточен лишь на совершенствовании духа. Причем он даже уже не концентрируется на других людях, не стремится никого обучить – он просто проживает свою жизнь, молчаливо и с интересом.

Дарья Лопушкова