6 вещей, привлекающих в дом богатство

Существует множество освященных веками традиций, которые приносят удачу и изгоняют плохую энергию из жилого пространства.

Как привлечь в дом богатство при помощи вещей, рассказала таролог Кажетта Ахметжанова.

О привлечении удачи в финансовую сферу жизни люди задумывались с давних времен. В древности женщины, не имевшие возможности работать, но выступавшие в роди хранительницы очага, обращались к ведуньям. Те советовали им как привлечь энергию богатства в тот самый очаг — в дом супругов. Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова перечислила сразу несколько предметов интерьера, которые отвечают за безбедное семейное существование.

Благовония

«Практика сжигания благовоний восходит к древним временам и до сих пор используется во многих различных культурах, в первую очередь для очистки дома от плохой энергии», — рассказывает таролог. — «Как только дым рассеялся, предположительно, исчезнет и любой негатив».

Если раньше в доме не использовали ладан, стоит им воспользоваться — это наиболее часто используемая смола, которая имеет теплый, пряный аромат. Розмарин и сандал также хвалят за их очищающие свойства.

Рыбы

«Считается, что эти водянистые домашние животные приносят удачу, а аккуратный аквариум — важный аспект фен-шуй», — объясняет Кажетта Ахметжанова. — «Согласно поверью, рыбы поглощают негативную энергию в доме, а также символизируют здоровье, счастье, изобилие, процветание и богатство».

По словам таролога, в фэн-шуй рыба-дракон считается рыбой богатства (хотя, по иронии судьбы, она может быть довольно дорогой). К счастью, скромная золотая рыбка так же ассоциируется с удачей и позитивной энергией.

Важно и количество питомцев: восемь или девять рыбок считаются счастливым числом.

Бамбук

«Бамбук считается одним из самых эффективных средств фэн-шуй для удачи», — поделилась Кажетта Ахметжанова. — «Вы действительно не ошибетесь, выбрав это универсальное растение: оно не только будет отличным дополнением к вашему дому, но и поднимет вам настроение, принесет мир и удачу».

Помимо бамбука, удачливыми растениями считаются пальмы, орхидеи и денежные деревья.

Перестановка мебели

Чтобы сбалансированная энергия проходила через дом, фен-шуй требует, чтобы диван стоял у стены, и хозяева не должны загораживать вход в дом мебелью.

«Также важно, чтобы в ваших комнатах не было беспорядка и было как можно больше естественного света и вентиляции», — подчеркивает финалистка «Битвы экстрасенсов». — «Наконец, установка лампы в углу комнаты по диагонали напротив двери должна активировать «энергию богатства».

Подкова

Над дверью принято вешать подкову, чтобы всем входящим она приносила удачу. А как это будет позиционироваться — решают сами хозяева дома. Некоторые говорят, что если подкова будет смотреть вверх, то удача всегда будет наполнять дом. Таролог советует повесить подкову вниз, тогда удача вольется в жизни тех, кто проходит под ней.

Кристаллы

«Кристаллы, известные своей целебной силой, могут усиливать вибрации в вашем доме и наполнять пространство хорошей энергетикой», — уверяет Кажетта Ахметжанова. — «Поместите сердолик и апатит на кухне (в идеале рядом с кулинарными книгами), чтобы всегда чувствовать себя творчески и вдохновенно».

Азурит и пирит лучше держать в офисе или кабинете, они способствуют богатству и сосредоточенности. В ванной можно хранить розовый кварц рядом с продуктами для ухода за кожей — считается, что он приносит положительную энергию, а также способствует любви к себе и заботе о себе. Селенит и аметист должны успокаивать владельцев, поэтому они хорошо подходят для спальни.