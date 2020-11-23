Грех смущения: что это такое на самом деле

«Опасайся греха смущения» — так писал один из старцев Пустыни Анатолий Оптинский. Что же такое смущение? Связано ли оно с обычной застенчивостью? И почему смущение считается грехом?

Про смущение

Как пишет протоиерей Андрей Ткачев, смущение – это очень широкое понятие. Архиепископ Феофан (Быстров) в своей книге «Сия вера отеческая» дал такое определение этого термина: «Смущение есть чувство, что известное доброе дело только кажется нам добрым», в действительности таковым не являясь. Причем, как отметил архиепископ, в смущении есть определенная «сладость». Оптинский Старец Амвросий утверждал, что смущение – это возмущающие мысли и всевозможные страхи.

К смущению можно отнести и обычную застенчивость, стеснительность человека. Это подтверждают многие священнослужители. А в частности именно так думает и протоиерей Димитрий Смирнов. «Древние говорили, что всякое смущение от дьявола» — говорит Смирнов. Преподобный Исаак Сирин называл смущение колесницей дьявола. А Амвросий Оптинский считал, что смущение – это самое «душевредное искушение».

Почему же смущение считается грехом

Протоиерей Димитрий Смирнов, продолжая размышлять на тему смущения, утверждает, что «когда душа смущена, она находится в некой панике, а потому дьяволу в этот момент очень удобно склонить человека к неверному решению». Стеснение, по мнению священника, исходит от гордости.

Преподобный Амвросий также говорил о том, что смущение является признаком тайной гордости. Ведь зачастую та же стеснительность – это всего лишь следствие боязни того, что подумают о тебе окружающие, страх осуждения с их стороны. Гордость же – одна из самых опасных страстей. Преподобный Васонофий заявлял, что гордым даже «Бог противится», а преподобный Макарий был уверен в том, что гордость питает своей силой множество других страстей.

Именно поэтому смущения как первоисточника всевозможных иных и зачастую более тяжких грехов следует опасаться.

Преодоление смущения

Как же бороться с грехом смущения? Протоиерей Андрей Ткачев считает, что необходимо иметь здоровую душевную организацию, а в частности быть и жить проще «…розовощекую душу иметь, простую» — пишет священнослужитель. А для этого следует просить у Бога душевного здоровья.

Преподобный старец Амвросий утверждал, что причины, которые возбуждают смущение, должно осознавать как «неправильные и несправедливые». Ему вторит и протоиерей Димитрий Смирнов, который говорит, что не стоит волноваться попусту, особенно по тем вопросам, которые не касаются спасения души.

Кроме того, для преодоления смущения следует избавиться от гордости и обрести смирение. Преподобный Макарий писал: «Смирение успокаивает и подает благонадежие к исправлению, а смущение более отягощает и врага на вас воздвизает к большим браням». Священник Максим Каскун добавляет: «А также нужно больше думать о других людях, а не о себе. Ведь смущение способствует углублению в себя, эгоцентризму».