Назад в будущее — гороскоп на 30 августа

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая под влиянием Урана, поможет отойти от стандартов и взглянуть на вещи с позиций будущего.

Рутинные дела будут удаваться плохо, будет тянуть на эксперимент и ломку шаблона. Рекомендуется сменить обстановку или не мешать необычному ходу событий. Вредна полная пассивность. Приветствуются демократичные командные игры, объединение усилий с единомышленниками. Возможны непредвиденные расходы и оригинальные приобретения с неизученным функционалом. Не стоит жалеть о потраченном времени и ресурсах: то, что сегодня кажется забавой, завтра может стать нормой и войти в правило.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам удастся сменить обстановку, найти новое применение своей энергии и тем самым вернуть себе душевное равновесие. Вырулить из тупика поможет запасной вектор действий: параллельный проект, нестандартное хобби. Многих Овнов поддержат друзья, взбодрит участие в делах группы, командный вид спорта. Будет сложно планировать бюджет. Полезно иметь свободные средства. Возможны траты вскладчину.

Телец

Сегодня Тельцов ждет сюрприз. Возможно обновление плана. Новый вираж событий добавит бодрости, если вы активны и предприимчивы, и заставит нервничать, если вы стремитесь к стабильности и надеялись, что нашли спокойную нишу. У вас или окружения могут вдруг смениться привычки, появиться капризы и странности. Лучше не бороться с таким настроем, а пустить его в дело, например, провести эксперимент.

Близнецы

Близнецам день позволит вырваться из домашнего или служебного заточения. Самое время забыть о размеренном образе жизни и лишних предосторожностях, поступить нешаблонно. Вместо погружения в болото повседневной рутины или в омут прошлых проблем, есть шанс поработать на будущее. Важнее семейных уз будут дружеские связи. Если вы укрепили свои материальные позиции, вам не страшны финансовые сюрпризы.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам не стоит идти старым путем (например, ограничиваться традиционным контактом с узким кругом знакомых лиц). Всю наличную коммуникабельность лучше направить на общение с друзьями и обновление социальных связей. Нежелательны рутинные ходы и стандартные схемы ведения дел, зато вполне уместно участие в коллективном эксперименте: он докажет вам, что «не так страшен черт, как его малюют».

Лев ‌‌

Сегодня звезды приглашают Львов сменить компанию или среду, но к этому многие Львы не готовы. В силу личных обстоятельств, вы можете проявить не свойственные вам качества (скупость, скромность, сдержанность), неадекватно отреагировать на новшество или сюрприз. Вас могут окружать случайные люди или не замечать самые нужные. Однако этот день неплох для «пробы пера» и дружеского сотрудничества.

Дева ‌‌

Сегодня Девам лучше заняться чем-то необычным. Если вы живете в согласии с календарем, вас ждет отход от привычной программы выходного дня. Нетипичные потребности возможны у ваших друзей, детей, домочадцев, коллег по работе, домашних питомцев. Не стоит тревожиться из-за легких странных недомоганий у себя, своих близких или подопечных: скорее всего, они имеют случайный характер и навеяны моментом.

Весы ‌‌

Весам день поможет развеяться. Особенно, если выбрать активный образ жизни, творческое занятие, нетипичное место для отдыха, работы или свидания. Если вы в ссоре с партнером, другом или человеком, чьи интересы сильно переплелись с вашими, вам представится оригинальный шанс помириться. Баланс восстановится быстрее, если вы увлечены общим перспективным проектом или нестандартным совместным хобби.

Скорпион

На этот день Скорпионам лучше не строить четких планов, так как события пойдут по нестандартному сценарию. Вам придется отказаться от части привычек, пережить минуту дискомфорта, удивления или волнения. Не исключен сюрприз от партнеров, любимого человека, друга или домочадца. Возможна частичная смена уклада. Вы можете оказаться в гостях, в новой компании или принять незнакомых людей у себя дома.

Стрелец

Стрельцам стоит найти себе компанию. В этот день лучше избегать рутины, не сидеть на месте, не быть в одиночестве. Физические и финансовые ограничения можно компенсировать взаимодействием с единомышленниками и интенсивной умственной деятельностью. Хорошо отправиться в поездку или пеший поход, заняться техническим творчеством, изобретательством, освоением нового снаряжения, командным видом спорта.

Козерог

Козерогам сегодня важно не зацикливаться на произошедшем и на время переключить внимание. Это позволит взглянуть на ситуацию с позиций будущего и спасти психику от «перегрева». Звезды создают все условия для того, чтобы вы могли осуществить этот план. День пробуждает необычные вкусы, приглашает к мелким нетипичным тратам, к свежим ноткам в любви, к кулинарным, бытовым и техническим экспериментам.

Водолей

Водолеев день толкнет на импульсивные необычные поступки, которые им вовсе не стоит подавлять. Ваша попытка реализовать свои прихоти будет продуктивной, если вы направите ее в подходящее русло - например, в техническое изобретательство или поддержку физической формы. Менее удачным полем для ваших порывов будет семья и дом: польза от ваших капризов окажется сомнительной, близкие могут нервничать.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыб тянет на эксперименты, порой по необъяснимой причине. Возможно, так проявится влияние среды или каких-то предчувствий, которые вы пока не осознаете. Многие события, поступки других людей и ваши собственные ощущения в этот день могут казаться вам странными: нетипичными, нелогичными. Звезды не советуют вам что-либо менять, начинать или покупать, пока вы не проверили свои предположения.