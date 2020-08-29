Сглаживайте острые углы — любовный гороскоп на 30 августа

Сводите конфликты на нет и поддерживайте во всем партнера.

Овен ‌‌

Звезды советуют Овнам в этот день смелее проявить непредсказуемость и оригинальность. Это поможет развитию и укреплению отношений с объектом вашей страсти. Если вы пока одиноки, будьте внимательнее к оценкам окружающих относительно потенциальных партнеров.

Телец

Этот день наиболее благоприятный для некоторых изменений в вашем поведении. Каких именно – вы совершенно неожиданно можете узнать от любимого человека в самый неподходящий момент. У одиноких Тельцов планы на вечер будут изменены романтичным появлением партнера.

Близнецы

Близнецам звезды советуют вспомнить детство и не ограничивать себя в спонтанности и стремлении к игре. Это вернет вам внутреннюю свободу и позволит импровизировать в отношениях с объектом вашей симпатии. Одинокие Близнецы могут круто изменить свою жизнь.

Рак ‌‌

Звезды подсказывают, что Ракам в этот день придется рассмотреть разные варианты дальнейшего развития отношений с любимым человеком. Если вы пока не встретили свою любовь, общение с малознакомым представителем противоположного пола поможет в дальнейшем устройстве личной жизни.

Лев ‌‌

Астрологические влияния этого дня подскажут Львам, что секрет их успеха в этот день в умении привлекательно выглядеть. Вторая половинка будет в восторге от вашей внешности и манер. Если вы пока одиноки, поинтересуйтесь что больше всего ценят представители противоположного пола.

Дева ‌‌

Не исключено, что сегодня некоторым Девам придется помочь наладить личную жизнь своих друзей. Постарайтесь не допустить, чтобы не образовался любовный треугольник с вашим участием. Одиноким Девам не помешает больше импровизировать и экспериментировать.

Весы ‌‌

Если в вашей любовной жизни один день как две капли воды похож на другой, сегодня наиболее подходящее время внести в нее разнообразие и новые впечатления. Любимый человек с радостью подхватит ваши инициативы. Одинокие Весы приятно и с пользой проведут свободное время.

Скорпион

Не исключено, что сегодня вашей пассии придется сообщить вам не самую приятную новость. Постарайтесь не показывать своих чувств, ведь вторая половинка ни в чем не виновата. Одиноким Скорпионам звезды советуют реалистично оценить свои шансы на устройство личной жизни.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют в этот день обойтись без полунамеков и туманных подсказок. Если вы хотите открыться любимому человеку, делайте это прямо и откровенно. Одиноких Стрельцов ждет головокружительное знакомство, при котором вы очаруете партнера с первого взгляда.

Козерог

Сегодня многие Козероги могут убедиться, что фортуна переменчива и за черной полосой всегда наступает белая. Вас порадует поворот к лучшему в отношениях с объектом вашей страсти. Если вы пока одиноки, постарайтесь не терять времени на сомнения и колебания.

Водолей

Если раньше между вами и были разногласия, то ваша способность сглаживать острые углы юмором и доброжелательностью позволит наслаждаться гармонией и взаимопониманием с любимым человеком. Одинокие Водолеи захотят немедленного избавления от одиночества.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что в этот день в вас проснется жажда активности, к которой с удовольствием подключится ваша пассия. Вдвоем вы можете серьезно улучшить условия вашей жизни. Одиноким Рыбам сегодня не стоит полагаться на случай в поиске второй половинки.