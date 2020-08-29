Работа мечты постучится в двери — финансовый гороскоп на 30 августа

Сегодня вам может крупно повезти с работой и трудовыми условиями.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам делать ставку на тех людей, с которыми вы давно сотрудничаете и которые доказали свою надежность. Успешно пойдут дела у работников сферы услуг – к вам могут обращаться много постоянных клиентов. Ваша популярность и деловая репутация у клиентов заметно повысится. Хорошее время для проведения рекламных акций.

Телец

Тельцы смогут проявить свойственную им практичность и скрупулезность в работе. Этот день складывается благоприятно для работников офисов, в особенности для бухгалтерских служащих. Успешно пойдут дела по подготовке отчетов по результатам проделанной работы. Вы практически не будете допускать ошибок при работе с цифрами.

Близнецы

Близнецы будут весьма коммуникабельными и предприимчивыми. Сегодняшний день благоприятствует работникам торговли, посредникам, консультантам, водителям транспортных средств. Медленно, но уверено могут расти обороты при товарно-денежном обмене. Деловые встречи лучше всего запланировать на утренние часы.

Рак ‌‌

Сегодняшний день складывается благоприятно для тех Раков, кто имеет доход от использования ресурса недвижимой собственности. Прежде всего, речь идет об арендодателях, а также о строителях, коммунальщиках, дизайнерах по интерьеру и риэлтерах. Можно заниматься благоустройством рабочего места. Хорошо анализировать состояние своего бюджета.

Лев ‌‌

В этот день могут преуспевать те Львы, кто привык действовать самостоятельно и кто ищет людей для установления надежного делового сотрудничества. Обращайте особое внимание на тех, кто старше и опытнее вас. Именно от этих людей вам будет больше пользы. При этом важно держать под личным контролем основные вопросы.

Дева ‌‌

У Дев сегодняшний день благоприятствует для смелых инициативных начинаний. Кроме основного дохода от постоянной работы, вам может быть предоставлен шанс для дополнительной подработки. Это хорошее время для получения льгот от работодателя на оплату расходов на лечение, на оплату проезда к месту работу и на оплату обедов в рабочее время.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов благоприятный день для долгосрочного планирования. Вы сможете подойти к этому вопросу взвешенно и разумно. Поэтому, составленный сегодня бизнес-план будет вполне реалистичным. Также это хорошее время для работы в составе коллектива единомышленников над какими-либо творческими проектам.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионы могут рассчитывать на исполнение некоторых своих желаний. Например, начальство может объявить о выплате внеплановой премии или вы вдруг поймете, что для достижения поставленной цели вам придется сделать гораздо меньше работы, чем вы себе представляли. Вам сопутствует удача в инвестициях.

Стрелец

Сегодня профессиональный авторитет Стрельцов имеет все шансы для дальнейшего роста. Прежде всего, это будет связано с тем, что вы сможете продемонстрировать глубину своих профессиональных познаний. Также это хороший день для контактов с вышестоящим руководством. Успешно проходят служебные командировки.

Козерог

У Козерогов это один из лучших дней для государственных служащих, занимающих ответственные руководящие должности. Вы сможете провести необходимые реформы, сделать кадровые перестановки, оптимизировать и реформировать структуру управления. В результате вы проявите свои лучшие качества управленца. Ориентируйте себя на перемены и обновление.

Водолей

Сегодня типичные Водолеи будут способны гибко подстраиваться под внешние обстоятельства, что сделает вашу деятельность более результативной. Хорошо составлять и подавать в судебные инстанции исковые заявления о возмещении материального ущерба. Успешно развивается деловое партнерство. Можно вести переговоры и ставить подписи под юридически обязывающими документами.

Рыбы ‌‌

Если Рыбы давно ищут работу, то сегодня вам может представиться удачный шанс найти то, что вас устроит. Собеседование с потенциальным работодателем или работником отдела по персоналу лучше проходить в первой половине дня. Также это хороший день для подписания трудового договора. Также это благоприятное время для сдачи экзаменов по переаттестации.