ТОП-5 растений, которые принесут в ваш дом любовь

Какой цветок поможет вам обрести крепкие отношения?

Кислица (Оксалис). Стоит не задумываясь посадить дома такое растение тем, кто мечтает обрести любовь. Кислица приносит в жизнь мощный всплеск позитивной энергии. Растение помогает сохранить отношения. Эти маленькие фиолетовые цветочки будут радовать вас, если вы поставите их на солнечное место. В уходе растение неприхотливо, летом рекомендуется обильный полив.

Спатифиллум (Женское счастье). Растение достаточно неприхотливое. Если его долго не поливать, оно напомнит о себе, опустив вниз листочки. А после полива, спустя пару часов, поднимет их вверх. Отмечается, что растение очень долго цветет. Если Спатифиллум приобретет одинокий человек, цветок обязательно притянет в его дом счастье. Он помогает найти вторую половинку, достигнуть взаимопонимания в семейных отношениях.

Фиалка. Легки в уходе фиалки. Их сажают в маленькие горшочки, так как они обладают маленькой корневой системой. Растения не займут много места на вашем подоконнике. Они не требуют частого полива. Согласно приметам, в домах, где растут фиалки, меньше случаются ссоры. Кроме того, их считают символами вечной любви.

Мирт. Символизирует семейное благополучие Мирт. Такое растение принято дарить молодоженам. Считается, что оно приносит мир и любовь. Также известно, что Мирт может очищать воздух от микробов. Однако растение требует внимания. Важно поддерживать влажность, чтобы не опадали и не сохли листочки. Для этого можно опрыскивать растение раз в день. Ежегодно Мирт нуждается в обрезке старых веточек.

Аихризон (Дерево любви). Такое растение просит в дом любовь. Соответствующее название растение получило, так как его листочки напоминают небольшие сердечки. Оно неприхотливо. Поливать можно редко, но главное делать это обильно.