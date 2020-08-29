Хорошее время для поиска работы в августе

В месячном раскладе Ци Мень Дун Цзя Врата Открытия, традиционно «отвечающие» за работу или службу, находятся на северо-западе.

Поэтому при поиске вакансий и отсылке резюме в августе хорошо сидеть спиной на северо-запад и в лучшем случае одновременно в северо-западном секторе помещения.

Еще лучше делать это в правильно выбранное время.

Например, 30 августа в час Козы.

Некоторая сложность заключается в том, что час Козы в разных населенных пунктах начинается в разное время на местных часах. Я предлагаю использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал 14.00 – 15.00 по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, придется передвинуться на один час вперед – 15.00 – 16.00.

В это время на северо-западе сложится хорошая энергетическая структура – так называемая «Структура Трех генералов», традиционный результат активации которой – «процветание через 60 дней».

Но в нашем контексте не это главное. Главное, что Врата Открытия и в часовом раскладе окажутся на северо-западе. И в это время они будут ведущими Вратами, то есть их сила и действие увеличатся в разы.

Кроме того, на небесной тарелке расклада окажется небесный ствол дня, обозначающий активно действующего в этот момент человека, а на земном кольце в позиции хозяина – знак Цзя или Император.

Картинка сложилась: человек обращается к Императору (читай – начальнику, боссу, командиру) в поисках работы, занятия свободных вакансий, либо по вопросам продвижения своих проектов.

Теперь о том, как все сделать максимально правильно.

В указанное время нужно сесть на северо-западе помещения спиной на северо-запад и отправить ваше резюме, позвонить работодателю или отослать на рассмотрение свой проект.

Важно учесть, что с нашей целью можно использовать не весь северо-запад, а только две его трети – конкретный компасный сегмент 310 – 335 градусов.

Сегмент измеряется, стоя с компасом в центре помещения.

Вы можете усилить благоприятный эффект, если одновременно установите в указанном секторе (вблизи внешней стены) какие-то активаторы энергии. Правильней всего зажженные свечи или вентилятор.

Лучшие шансы получить работу с помощью активации будут у тех, кто родился в годы, оканчивающиеся на 5 и 2, и довольно неплохие у тех, кто родился в годы, оканчивающиеся на 1, 4 и 9.

И даже если новая работа вам совсем не нужна, активацию северо-западной энергии в этот час полезно провести в любом случае.

Ведь некое процветание через 60 дней – это тоже совсем неплохо, согласитесь.

С пожеланием Удачи, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)