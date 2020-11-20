10 ужасных монстров, в которых верили наши предки

Главный мотив в мифологии — борьба добра и зла. Каждую из сторон поддерживает целый сонм созданий. Некоторые из тех, кто «играет» за сторону зла, способны устрашать и сегодня.

Диббук

«Диббук» с иврита переводится как «прилепившийся». Это злой дух в ашкеназском еврейском фольклоре, который является душой умершего злого человека. Душа-диббук не может расстаться с земным существованием из-за совершенных человеком тяжких преступлений и грехов, например, если человек совершил самоубийство.

Диббуки упоминаются в каббалистической литературе с XVII века. Диббук изгоняется цадиком (праведником) и десятью другими членами еврейской общины, которые при этом одеты в погребальные рубашки. При процедуре изгнания диббука сжигают ароматные вещества, читают молитвы и трубят в шофар. Диббуков можно соотнести с демонами и духами, которые в католической церкви изгоняются при помощи обряда экзорцизма.

Василиск

Василиск — зооморфное существо. Обычно он изображался как чудовище с головой петуха, глазами жабы, крыльями летучей мыши и телом дракона. От его взгляда или дыхания каменеет все живое. Убить василиска может только собственное отражение в зеркале, питаются эти существа камнями.

В Средние века считалось, что василиск рождается из яйца, снесённого петухом и высиженного жабой на подстилке из навоза.

Ещё василиск не переносит крика петуха (из-за чего выбирается из пещер только ночью) и боится единорогов, так как это слишком «чистое» животное.

Свое название василиск получил из-за хохолка или диадемы на голове, которые похожи на корону.

Ракшасы

Ракшасы — крайне неприятные создания. Они упоминаются и в буддизме, и в индуизме. Там ракшасами называют демонов-людоедов и злых духов. Ракшасов женского пола называют ракшаси.

В индуизме ракшасы являются собирательным образом тёмного начала (тамас), то есть всё что несёт страдание, несправедливость и зло в существующий мир, нарушает дхармический порядок.

Ракшасы только и делают, что все портят: мешают проведению богослужений, оскверняют могилы, могут вселиться в человека, когда он ест или пьет, начинают его терзать и могут даже довести до самоубийства. Также ракшасы способны оборачиваться в разных животных и даже принимать человеческий облик. Всегда — со злонамеренными целями — напакостить, поссорить, привести человека к беде…

Абааасы

Абаасы — общее название бесчисленного множества злых божеств и духов верхнего, среднего и нижнего миров в якутской мифологии. Само слово происходит из корня «аба» – зло. В якутском эпосе «Олонхо» небесных и подземных абаасы часто называют ещё «адьарай» (чудовище).

В одном из якутских поверий есть легенда о том, что абаасы рождается из камня черного цвета, похожего на ребенка. Поначалу абаасы ничем не отличается от людей и ест то же самое, но когда вырастает, начинает есть самих людей.

Абаасы искушают людей на плохие поступки, преступления, внушают страхи, насылают на них страдания и болезни и могут довести до самоубийства. Часто родственники больного или умершего приносили в жертву абаасы животное, как бы обменивая его душу на душу человека, которой они угрожают.

Абаасы — абсолютное зло. Все вредные и опасные вещи, животные и растения — созданы абаасы.

Лернейская гидра

Лернейская гидра ( «гидра» с древне-греческого переводится как «водяная») знакома нам детства — она одна из тех, кого побеждает Геракл. Это змееподобное чудовище с ядовитым дыханием, обитавшее в подземных водах. В древнегреческой мифологии Гидра считалась дочерью Тифона и Ехидны.

Описания Гидры разнятся. Обычно она многоголовая и обладает очень важным прикладным «скиллом» — на месте отрубленной головы у нее вырастает несколько новых. Одна голова Гидры и вовсе бессмертна.

Геракл выманил Гидру из пещеры горящими стрелами, а затем при помощи Иолая, который прижигал места, где отрубалась голова, победил чудовище. Бессмертную голову Геракл закопал и завалил тяжелым камнем. Правда, из-за того, что справился герой в чудищем не в одиночку, подвиг ему Еврисфеем не зачелся.

Джинны

Джинны — в исламе и в доисламскую эпоху реальные духи, созданные из чистого бездымного пламени. Джинны живут параллельно с людьми, но не воспринимаются ни одним из пяти чувств.

По согласно салафитам, джинны способны представать перед человеком в облике человека, животного или растения. Они могут овладевать разумом и телом живых существ, иногда они делают это с целью нанесения вреда, или если влюбляются в человека.

Чтобы обезопасить себя от нежеланного контакта с джинном, мусульманин должен чаще читать Коран дома. Если джинн всё-таки вселился в человека, его можно изгнать только именем Аллаха. Злые джинны или шайтаны склоняют человека к порокам и идолопоклонству. Чтобы джинн не смог проникнуть в дом, перед входом мусульманин говорит «бисмиллях».

Служат джинны Иблису, исламскому аналогу Сатаны. Он, отпавши от Бога сам, склонил к падению праотцов рода человеческого, отторгнул от Бога некоторых других духов; так произошли джинны, дэвы и пери.

В исламской мифологии джинны — единственные существа, кроме людей, имеющие свободную волю. Джинны, как и люди, рождаются, женятся, производят потомство и умирают. Но джинны вольны выбирать, верить в существование Аллаха или не верить. Джинны бывают разных видов, но особенно зловредные из них — ифриты: огромные, крылатые, злобные и хитрые исчадия ада, живущие под землёй

Гаки

Одна из самых плодовитых на страшных существ мифология — японская. Так, в ней есть вечно голодные демоны, называемые гаками. Считается, что в гаков после смерти перерождаются те, кто предавался чревоугодию, либо выбрасывал съедобную пищу.

Гаки постоянно хотят есть, но не могут при этом от голода умереть. Они способны съесть все, в том числе и своих детей, но насытиться не могут. Когда гаки попадают в мир людей, то становятся людоедами.

Сикомэ

Другие «плохие парни» в японской мифологии — сикомэ. Обычно они изображаются как кровожадные великаны, чем-то похожие на гоблинов европейской мифологической традиции. У сикомэ острые зубы и горящие глаза, они ничем не занимаются, кроме войн и распрей, часто подстерегают людей в горах и пещерах.

Кумо

В человеческом обличье кумо — это прекрасная женщина, которая заманивает мужчину в свою ловушку, а потом… В своем обычном обличье кумо — огромные пауки, по размеру соотносимые с человеком, у них ядовитые когти на лапах и горящие глаза, поэтому что делает кумо с мужчиной, который «повелся» на красоту понятно — съедает его.

Хундун

На изображении хундуна вы не увидите ни глаз, ни рта, ни ушей, поскольку хундун — это олицетворение хаоса, абсолютно безликое божество из китайских народных верований. Хундун описывается как гуманоидное существо, напоминающее живой бесформенный мешок без отверстий.

Хундун был зловредным созданием и приносил в жизнь несчастья. У Хундуна, между тем, достаточно трагичная судьба. Считавшие его уродом китайские боги Шу и Ху решили провести над Хундуном пластическую операцию и просверлить ему глаза, рот и нос, но пациент операции не перенес…