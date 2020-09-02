Мошенники — на каждом шагу — финансовый гороскоп на сентябрь

В сентябре повышается риск купиться на обманчивые обещания быстрых и легких денег, совершить ошибочное решение, связанное с деньгами. Стоит удвоить внимание, особенно если вам предлагают повышенную прибыль из интернета.

Овен ‌‌

Первая половина и середина сентября у Овнов может быть связана с новыми профессиональными достижениями. Возможно, вам удастся значительно расширить объем плановых работ. Также это хорошее время для внедрения новых технологий в практику. Возрастает вероятность перехода на более статусную и ответственную должность. Улучшатся отношения с коллегами в трудовом коллективе. В целом это прекрасное время для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Руководители могут быть уверены в исполнительности и дисциплине своих подчиненных. В свою очередь рядовые сотрудники всегда найдут понимание и поддержку у начальства, если возникнет такая необходимость. В 20-х числах сентября ситуация в карьере может осложниться. Это особенно относится к тем, кто работает в сфере услуг. При обслуживании клиентов на вас могут поступить жалобы начальству, что может негативно отразится на вашей карьере. Из-за внутренней неуверенности вам будет трудно отстоять свою позицию.

Телец

У Тельцов начало и середина сентября удачно складывается с точки зрения расширения сферы профессиональной деятельности. Успешно проходят служебные командировки, контакты с коллегами из других стран и регионов с целью обмена опытом. Преуспеют те, кто профессионально занимается рекламой и раскруткой бизнес проектов. Если вы неудовлетворенны текущей работой, то можно подавать резюме в поисках новой работы – ваш запрос не останется без ответа. Работа вахтовым методом принесет вам рост доходов. Игроки на фондовой бирже смогут увеличить свои доходы, если будут учитывать мировые новости. Вместе с тем в 20-х числах сентября ситуация может осложниться. Наиболее проблемной темой могут стать взаимоотношения в трудовом коллективе. Вы можете попасть в изоляцию или самоизоляцию в результате какой-то конфликтной ситуации. Также это сложное время для тех, кто имеет несколько источников дохода. Часть этих источников может быть утрачена или перестанет приносить доход в том размере, как хотелось бы. Не исключены проверки, ревизии со стороны представителей фискальных властей.

Близнецы

Если у Близнецов на сентябрь запланированы важные дела, то старайтесь самые главные вопросы решать в начале или в середине месяца. В этот период у вас имеются неплохие шансы для роста доходов за счет финансовых операций. Можно давать и брать деньги взаймы. Поиски внешнего инвестора под развитие ваших проектов могут завершиться успешно. Особенно это относится к инвестициям в сферу недвижимости, строительства объектов и благоустройства прилегающей инфраструктуры. Бизнесмены смогут успешно модернизировать свои офисы, мастерские, торговые и производственные площадки. Обращение в банк за ипотечным кредитом или за открытием кредитной линии вероятнее всего будет одобрено. Однако ситуация может войти в фазу нестабильности в 20-е числа сентября. В эти дни не рекомендуется заниматься рискованными финансовыми операциями. Особенно это касается как инвестиций в развитие коллективных проектов, открытие акционерных обществ на паях с другими инвесторами. Кто-то из партнеров дольщиков может выразить желание выйти из совместного бизнеса. Возможны убытки в результате спекулятивной деятельности на фондовой и валютной бирже. Не лучшее время для купли-продажи акций компаний. Не исключено, что обстоятельства настолько резко поменяются, что вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы.

Рак ‌‌

У Раков в начале и середине сентября прекрасное время для расширения и укрепления деловых связей. Вы будете необычайно подвижны и легки на подъем. Готовность идти на контакты и доброжелательный гибкий настрой позволят вам заручиться поддержкой в тех вопросах, в решении которых вы заинтересованы. Можно даже не предпринимать никаких личных инициатив, а просто уметь адаптироваться. Успех в делах во многом будет зависеть от вашего умения подстраиваться под сложившиеся внешние обстоятельства. Ставка на развитие делового партнерства может принести наибольшую финансовую отдачу. Успешно развивается сфера услуг. Вы не будете нуждаться в клиентских заказах – их у вас будет более чем достаточно. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле и на транспорте. Хорошо поработают консультанты сетевого маркетинга. Вместе с тем в 20-х числах сентября вектор внешних обстоятельств может кардинально поменяться, и вы можете столкнуться с нарастанием препятствий. В это крайне неспокойное время вы сможете выбрать наиболее верное в стратегическом плане направление. Старайтесь не проявлять излишней инициативы и чаще консультируйтесь со знающими людьми по текущим вопросам. В некоторых случаях выгоднее просто переждать неблагоприятную ситуацию и ничего не предпринимать, чем вступать в жесткую борьбу и терять на этом свои ресурсы.

Лев ‌‌

Львы в начале и середине сентября смогут развить невероятно большую деловую активность и выполнить гораздо больший объем работ, чем раньше. Во многом это будет обусловлено улучшением отношений в трудовом коллективе и широкой поддержкой, которую вам могут оказывать коллеги. Также вы можете преуспеть за счет использования технических новинок в профессиональной практике. В выигрышном положении оказываются те, кто занимает подчиненные должности и отвечает только за свой участок работы. Кроме того, сами вы будете склонны вести себя очень практично, досконально просчитывая шаги с точки зрения получения максимально возможной финансовой и материальной выгоды. Отличное время для принятия стратегических решений относительно крупных покупок или финансовых сбережений. Однако поторопитесь с важными делами, ибо в 20-х числах сентября обстановка может стать напряженной. Вы рискуете растерять те деловые связи, которые были наработаны за предыдущий период. Возрастает общая нестабильность и это может негативно отразиться на взаимодействии между деловыми людьми. Часть данных обещаний может остаться неисполненной. Старайтесь никому не давать поспешных обещаний и сами не верьте обещаниям других людей. Цена слов и обещаний в это время девальвируется. Отношения в трудовом коллективе могут испортиться.

Дева ‌‌

В начале и в середине сентября Девы смогут реализовать свои наиболее амбициозные планы и идеи. В этот период вы будете чувствовать в себе достаточно сил и смелости, чтобы решиться на что-то совершенно новое. Индивидуальные предприниматели успешно проявят себя при старте новых проектов. Также это удачный период для людей творческих профессий, имеющих отношение к публичным выступлениям и индустрии развлечений. Успешно развиваются деловые связи, транспорт и торговля. Но самое главное – готовность делать то, на что раньше вам не хватало решимости. Интересно отметить, что чем активнее вы станете проявлять инициативу, тем большую поддержку со стороны окружающих получите в итоге. Однако в 20-х числах сентября ситуация в делах может резко ухудшиться. И прежде всего негативные влияния могут отразиться на вашем финансовом положении. Возможно, в эти дни придется придерживаться режима жесткой экономии средств. При расходовании денег вы рискуете вложить средства в ненужные товары, которые вдобавок могут оказаться бракованными. Воздержитесь от спекулятивных сделок с оптовыми партиями товара. Невыгодным может оказаться валютный обмен. Не делайте того, что могло бы повысить риски финансовых потерь. Отдавайте предпочтение традиционной деятельности.

Весы ‌‌

Весы в начале и в середине сентября смогут увеличить свои доходы за счет дополнительной подработки. Если у вас после основной работы остается достаточно сил и времени, то можно поискать дополнительные источники дохода. Удачное время для удаленной работы фрилансером или бухгалтером. Наиболее успешным направлением деятельности является сфера недвижимости. Бизнесменам хорошо вкладывать деньги в строительные и ремонтные работы, заниматься дизайном интерьера и землеустройством. При работе в офисе вы сможете добиться улучшения условий труда на рабочем месте. Можно проводить аналитическую работу по оценке эффективности своего бюджета и подготавливать отчетную документацию. Вместе с тем в 20-х числах сентября ситуация в делах может осложниться. Наиболее проблемной темой могут стать деловые партнерские отношения. Может возобладать тенденция к разрыву или свертыванию партнерского сотрудничества. Воздержитесь от переговоров, имеющих для вас принципиально важное значение. Не исключено, что вам станет невыгодно арендовать помещение под ведение бизнеса, поскольку могут вырасти накладные расходы. Может осложниться ситуация в семейном бизнесе.

Скорпион

У типичных Скорпионов в начале и середине сентября наблюдается бурный рост деловых контактов. Вы сможете значительно расширить и укрепить свои деловые связи, с помощью которых многие вопросы будут быстро решаться. Хорошо включаться в коллективную деятельность. Работа в составе группы единомышленников будет совпадать с вашими личными интересами. Немаловажно проявлять инициативу и действовать изобретательно. Благодаря своевременной и полной информированности вы сможете быть в курсе основных событий, что немаловажно для предпринимательской деятельности. Ускоряется торговля, вырастут грузоперевозки. Вместе с тем в 20-х числах сентября могут осложниться отношения с коллегами по трудовому коллективу. Вас могут часто отвлекать от дел посторонними разговорами. Также может повредить работе ложная информация. Поэтому, прежде чем принимать важные решения убедитесь, что руководствовались достоверными сведениями. Берегите себя от стрессов и перегрузок – это может негативно отразиться на уровне работоспособности.

Стрелец

Начало и середина сентября у Стрельцов могут быть связаны с укреплением карьеры и ростом уровня доходов. Во многом это будет связано с позитивными изменениями в отношениях с начальством и, возможно, перевода на более статусную и доходную должность. Вы можете быть обеспечены стабильной выгодной работой. Другой резерв роста доходов – в повышении производительности труда за счет повышения уровня профессионального мастерства, когда вы одну и ту же работу научитесь выполнять быстрее и качественнее, чем раньше. Старайтесь использовать этот период для выполнения наиболее важной и ответственной работы, поскольку в 20-х числах сентября ситуация с финансами может стать весьма неустойчивой. Возможно, вам придется столкнуться с неожиданными изменениями, из-за которых придется корректировать свои планы. Обстоятельства могут меняться столь стремительно, что вы будете не в состоянии успевать реагировать. Не исключено, что вам придется не только корректировать, но и полностью отказываться от некоторых направлений своей деятельности, поскольку они могут утратить свою актуальность. Новые планы в условиях такой нестабильности лучше не строить.

Козерог

Стремление Козерогов к личным достижениям может стать основным мотивом поведения в начале и середине сентября. Удача сопутствует вам во многих делах. Необходимо брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Лучше всего проявят себя те, кто по роду профессиональной деятельности призван самостоятельно принимать ключевые решения. Также рекомендуется использовать это время для повышения уровня профессиональной квалификации и учебы. Бизнесмены преуспеют в деле расширения географии бизнеса. Можно заниматься урегулированием юридических споров. Вместе с тем в 20-х числах сентября может сложиться достаточно непростое положение в карьере и в партнерском сотрудничестве. Не исключено, что в вашей фирме или организации произойдут крупные перемены вплоть до переориентации и реформирования. В связи с этим ваше положение на занимаемой должности может стать неустойчивым. Воздержитесь от споров с начальством.

Водолей

В начале и в середине сентября Водолеям рекомендуется использовать методы тайной дипломатии для достижения поставленных целей. Чем тише и незаметнее вы себя будете вести, тем успешнее пойдут ваши дела. Это благоприятное время для поисков дополнительной подработки на полставки или по совместительству. За счет этого вы сможете получить несколько источников доходов. Также это удачное время для урегулирования вопросов связанных с финансовыми обязательствами и выплатами налоговых отчислений. Поскольку уровень доходов может вырасти, то старайтесь использовать свободные деньги на досрочное погашение кредитов. Вместе с тем в 20-х числах сентября могут возникнуть сложности в ходе профессионального обучения и в деловых поездках. Постарайтесь не искать обходные пути там, где открытые и прямые действия не приносят нужного результата. Нарушения закона и служебных инструкций могут привести к ущербу для профессиональной репутации. Не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки с целью поймать вас на нарушениях.

Рыбы ‌‌

В начале и в середине сентября типичные Рыбы могут осознать, что гораздо эффективнее работать не в одиночку, а в составе группы единомышленников. В этот период вам будет сопутствовать удача в коллективных видах деятельности и в деловом партнерстве. Вы сможете безошибочно просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Это позволит вам повысить эффективность своей профессиональной деятельности. Успешно развиваются творческие проекты, проектно-конструкторские разработки и научные исследования. Также вы можете провести переговорный процесс и заключить выгодный договор о сотрудничестве. Часто вам даже не придется проявлять инициативу – обстоятельства сами собой могут складываться в вашу пользу. Вместе с тем в 20-х числах сентября может нарушиться финансовая стабильность. Вы рискуете понести убытки из-за спекулятивной финансовой деятельности. В первую очередь это относится к игрокам на валютной и фондовой бирже. Вам вряд ли удастся предугадать котировки и получить выгоду от разницы цен, поэтому лучше не делать рискованных крупных ставок. Также могут произойти технические сбои, поломки и необходимостью компенсировать материальные убытки.