«Принц на белом коне» уже в пути — любовный гороскоп на сентябрь

В сентябре многие вопросы, связанные с отношениями, получают поддержку планет и в буквальном смысле сметают все препятствия.

Традиционно месяц высокой деловой активности, сентябрь 2020 года исключительно благоприятен и для любви. Причем должно повезти не только тем, кто уже состоит в отношениях, но и тем, кто находится в активном поиске. Смело загадывайте желания, связанные с любовью, 1 сентября они непременно сбудутся, причем в скором времени. Только не теряйте чувство меры и соотносите желаемое с реальностью. 3 сентября можно начинать непростые разговоры со своей второй половинкой — будет лучше, если вы заранее подготовите аргументы и постараетесь избежать переходов на личности.

Овен ‌‌

Со 2 недели сентября любовная жизнь Овнов заиграет яркими красками. Победы в этой сфере не только доставят вам радость сами по себе, но и станут отличным средством восстановить душевное равновесие после драматичных событий в других областях. В отношениях будет много сложностей, но вам удастся поддерживать баланс. Несмотря на свой индивидуализм, вы сделаете успехи на поприще любовной дипломатии.

Телец

Сентябрь способен привнести в личную жизнь Тельцов непредвиденные метаморфозы. Не исключена внезапная смена объекта симпатий или сцены, на которой разворачиваются сюжеты вашей любовной истории. Неожиданно для себя и окружающих, вы можете влюбиться в нового знакомого, родственника или близкого друга. Не удивительно, если этот месяц станет для вас периодом волнений, обновлений и экспериментов.

Близнецы

Сентябрь создает игривым общительным Близнецам отличное поле для флирта и новых романтических знакомств. Верные своей врожденной тяге к разнообразию, многие представители знака не замедлят воспользоваться такой удачей. Если вы застенчивы и одиноки, в этом месяце вам будет проще вернуться в строй и с кем-то познакомиться. Стоит исключить из календаря свиданий первые и последние числа месяца.

Рак ‌‌

Влюбленных Раков сентябрь настраивает на позитивные обновления, советует не унывать в случае неудачи и опробовать новый неожиданный путь к сердцу партнера. Неплохим решением будет оригинальный подарок, яркий креативный сюрприз. Но делать это стоит, лишь если отношения не перешли критическую черту, за которой нет обратной дороги к примирению. «Диагностику» честно проведите в первых числах месяца.

Лев ‌‌

В сентябре Львы станут очень обаятельными в глазах своих партнеров, а внезапный поворот событий поможет им раскрепоститься и свободнее выразить свои чувства. Влюбленные Львы смогут задержать романтическую историю в ее гармоничной фазе, например, продлят свой отпускной роман. Львы, испытавшие одиночество, вновь найдут себе пару, переживут любовь с первого взгляда или другой сюрприз в личной жизни.

Дева ‌‌

В сентябре влюбленные Девы втайне испытывают самые пламенные чувства. Стоит найти им выход, чтобы впоследствии не сокрушаться о своей скромности. В то же время, звезды рекомендуют вам найти для выражения своих эмоций приемлемую форму, чтобы не выглядеть глупо. Будьте осторожны, если у вас мало опыта в делах сердечных: вы можете перепутать любовь с дружбой, ностальгией или волнением от новизны.

Весы ‌‌

Подходящую сцену для любовной романтики и связанных с ней приключений Весам подарит середина сентября. В развитии отношений сыграют роль общие друзья или нестандартное совместное хобби. Возможен внезапный романтический интерес к другу (подруге). Осторожнее проявляйте инициативу личного плана в 3 декаде сентября. Крутя параллельные романы, помните, что однажды они могут обернуться против вас.

Скорпион

В сентябре партнеры Скорпионов ждут от них красивых и ярких креативных жестов. Сами Скорпионы наверняка сочли бы внешний блеск ненужной показухой, отнимающей у них слишком много полезной энергии, но ради счастья быть нужными любимому человеку они пойдут и не на такое. Будьте готовы дарить объекту своих симпатий эффектные подарки, всячески возводить его на пъедестал и служить ему верой и правдой.

Стрелец

Сентябрь обещает влюбленным Стрельцам немало приятных минут. Стрельцам, которые соскучились в не подходящих им отношениях или оказались свободными как ветер, он сулит новое романтическое увлечение (возможно, внезапное). Стрельцы, пребывающие на отдыхе или в командировке за границей, непременно найдут себе там волнующее приключение, которое вполне может растянуться на несколько ближайших месяцев.

Козерог

Влюбленных Козерогов сентябрь толкает к чуждому им стилю действий, посему для них «куда ни кинь, все клин». Немногие Козероги гармонично впишутся в предложенные им обстоятельства, став яркими, смелыми и спонтанными без ущерба для себя. К концу сентября одни Козероги пожалеют, что были чересчур скромны, а другие - что плохо сыграли взятую на себя роль. Ярким и удачным будет лишь случайный роман.

Водолей

В сентябре звезды советуют Водолеям чаще делать своим партнерам комплименты и оказывать активные знаки внимания - в противном случае, те не будут чувствовать себя в должной мере любимыми, а сами Водолеи будут реже видеть на лице приятного им человека улыбку. Если вы завязали романтические отношения за рубежом, не стоит их форсировать (но не стоит и бросать, просто не торопите развитие событий).

Рыбы ‌‌

В сентябре звезды советуют Рыбам спокойнее относиться к своим любовным удачам. Например, к внезапному роману с симпатичным давним знакомым или коллегой. Скорее всего, жизнерадостный энергичный человек рядом с вами - герой не вашего романа. В постоянных союзах все иначе, в цене любая свежая искра эмоций. Она подтвердит, что ваши отношения скорее живы, чем мертвы, и в них царит здоровая динамика.