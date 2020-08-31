Поберегите деньги — финансовый гороскоп на 31 августа

Сегодня уровень расходов превысит уровень доходов. Попытайтесь меньше тратиться.

Овен ‌‌

Сегодня в первой половине дня в распоряжении Овнов могут оказаться заемные финансовые ресурсы. Постарайтесь воспользоваться ими сразу, не откладывая в долгий ящик. В этом случае вы сможете их быстро вернуть с выгодой для себя. Во второй половине дня не отвлекайтесь на слухи и сплетни, больше времени уделяйте деталям в работе.

Телец

В первой половине дня Тельцы смогут преуспеть при выполнении клиентских заказов. Ваши контакты с клиентами могут проходить в деловом и конструктивном ключе. Также это хорошее время для подписания договоров. Учитывая мнения и интересы других людей, вы не забудете и свои интересы. Поэтому сотрудничество будет выгодным. Вторая половина дня будет связана с осложнениями в творческой работе.

Близнецы

В первой половине дня звезды советуют Близнецам сосредоточиться на выполнении сиюминутных текущих вопросов. В это время вы будете способны демонстрировать высокий темп в работе, поскольку уровень работоспособности будет высоким. В конце дня воздержитесь от контактов с начальством. Это не лучшее время для личных инициатив.

Рак ‌‌

В первой половине дня типичные Раки смогут проявить свои таланты и способности при участии в конкурсах, соревнованиях, кастингах. Также это благоприятное время для проведения рекламных мероприятий, рассчитанных на получение быстрого краткосрочного эффекта. В конце дня и вечером воздержитесь от деловой переписки.

Лев ‌‌

В утренние часы Львы смогут провернуть успешные финансовые операции. Это хорошее время для открытия банковского счета и размещения депозитного вклада. Успешно решаются вопросы, касающиеся страхования имущества. Также вы сможете досрочно закрыть некоторые свои долги. В конце дня не давайте никому денег взаймы.

Дева ‌‌

Первая половина дня у Дев благоприятствует укреплению и развитию деловых связей. Знакомства и деловые встречи, которые состоятся в это время, могут оказаться очень полезными для вас. Также это хорошее время для обращения к знакомым с целью решения каких-то вопросов. В конце дня воздержитесь от подписания договоров.

Весы ‌‌

В начале дня доходы и производительность труда у Весов вырастут не только за счет личного трудолюбия, но и благодаря доброжелательным личным отношениям с коллегами по трудовому коллективу. Используйте это время для наиболее важных и ответственных дел. В конце рабочего дня вы можете почувствовать, будто кто-то или что-то тормозит вашу работу.

Скорпион

В первой половине дня преуспевают те Скорпионы, кто готов пойти на риск в своих начинаниях. Вам могут оказывать всяческое содействие те люди, с кем вы поддерживаете деловые связи. В конце дня вам, возможно, придется сделать паузу в темпе своей работы, поскольку вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Лучше ничего не сделать, чем допустить ошибку и тратить ресурсы на ее исправление.

Стрелец

Начало и середина дня складывается благоприятно для тех Стрельцов, кто работает в гостиницах, ресторанах, клубах, закрытых и охраняемых объектах. Комфортные условия являются определяющим фактором для успеха в делах, поскольку это будет способствовать высокой производительности труда. В конце дня домашние дела могут оказывать неблагоприятное влияние на вашу карьеру.

Козерог

Козерогам все информационные вопросы лучше всего сегодня решать с утра. Это хорошее время для деловых поездок, телефонных согласований и иных контактов. Возможно, вас попросят оказать дружескую поддержку. Прилагайте усилия для расширения и укрепления деловых связей. В конце рабочего дня воздержитесь от деловой переписки и обмена опытом и коллегами издалека.

Водолей

Если Водолеям сегодня потребуется решить какой-то практический вопрос в контакте с начальством, то лучшее время для этого – утро. Индивидуальные предприниматели в это время смогут получить выгодные заказы. Вместе с тем, в конце рабочего дня уровень расходов может превысить уровень ваших доходов. Старайтесь экономнее подходить к своим финансовым ресурсам и не делайте покупок, которые не являются необходимыми.

Рыбы ‌‌

Сегодня благоприятный день для тех Рыб, кто занимается поисками вариантов для расширения географии бизнеса, ищет перспективные рынки сбыта товаров и услуг. Также это хорошее время для студентов вузов. Вы преуспеете в популяризации своих знаний. В конце дня ваши деловые партнерские отношения могут столкнуться с разногласиями.