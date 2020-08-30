Откажитесь от контроля — гороскоп на 31 августа

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее приглашает к участию в коллективных делах и экспериментах, склоняет к изобретательству и некоторому лихачеству.

Командный дух вплоть до ночи останется важнее иерархического, лучше отказаться от жесткого контроля и лишних формальностей. Хорошо тренироваться в новых навыках с расчетом на будущее, вместе осваивать в свободном режиме новое оборудование, инструменты или снаряжение. Будет естественным интерес к актуальным техническим новинкам и (или) прообразам техники будущего. Подходящий день для внеплановых спортивных тренировок и военных сборов, для неожиданных маневров.

Овен ‌‌

Сегодня Овны тянутся к свободе, не терпят насилия и контроля. При этом многие Овны готовы поступиться своим индивидуализмом, если есть шанс включиться в коллективный проект и сыграть в команде на равных с остальными участниками. Обстоятельства поддерживают такой настрой. День удачен для неформальных занятий, внештатной работы, испытаний, экспериментов, изобретательства, прогрессивных обновлений.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Тельцам не цепляться за традиции, а, наоборот, активнее интересоваться прогрессивными веяниями. Не стоит относиться к ним как фантастике: многое из того, что кажется экзотикой, вскоре может стать реальностью (например, неотъемлемой частью профессии). Если вы еще не владеете новыми навыками и боитесь провала, можно потренироваться в одиночестве или с такими же новичками.

Близнецы

Близнецов этот день призывает к расширению кругозора через активность и новизну. События могут склонить вас к роли пионера-первооткрывателя. Необычная авантюра укрепит дружбу. Разовая оригинальная акция мотивирует на прыжок в новую жизнь в скором будущем. Удачный момент для выездного корпоративного мероприятия, экзотической командировки, для спортивной тренировки или турпохода в новых условиях.

Рак ‌‌

В ситуациях этого дня от Раков требуется демократичное нешаблонное поведение и готовность подставить плечо другу в сложный момент. Уместен нестандартный ход, но сильно рисковать звезды вам сегодня не советуют. За экстремальными чужими маневрами, включая деловые и спортивные, лучше наблюдать со стороны. Также, в эти сутки нежелательны рядовые рутинные покупки и все начинания на постоянной основе.

Лев ‌‌

Львам сегодня не стоит отказываться от неформального сотрудничества и дружеской взаимопомощи. Друзей звезды советуют искать не только в родных краях, но и за их пределами. Это отличный способ организовать себе поддержку: именно такие связи станут вашей опорой в близкой новой реальности, а также в сложный переходный период - например, во время путешествия, смены профессии или обновления договора.

Дева ‌‌

Девам сегодня не стоит заботиться о буквальном соблюдении правил, неуместен и жесткий контроль. При решении сегодняшних задач иногда полезно забыть о стандартных правилах и привычной логике. Возможно, вам придется сделать уступку друзьям или изменить порядки ради каких-то срочных нештатных работ. Подходящий день для освоения новых инструментов и методов. Неожиданный эффект даст рискованный шаг.

Весы ‌‌

Сегодня Весы черпают энергию у своих партнеров, детей и друзей. Также, вы можете «подзарядить батарейки» от необычного тренда или экстремального увлечения, которое подпитывает вашу творческую искру. Звезды советуют поддаться своему или чужому креативному порыву: время, посвященное эксперименту, не станет потерянным, а самые удачные находки в будущем удастся развить на постоянной легальной основе.

Скорпион

Скорпионы сегодня не прочь проникнуться новизной момента и активнее включиться в события. Если вы сами инициировали перемены или сочувствовали им как зритель, прилив энтузиазма и изобретательства продлится до ночи. День хорош для смелых апгрейдов, в том числе, домашних. Если вас пугает объем задач, самое время решиться на пробный точечный шаг: он снимет страх перед грядущим ниспровержением основ.

Стрелец

День хорош для Стрельцов, настроенных на динамику, приключения и прогресс, но его общий дух бодрит и более консервативных представителей этого знака. Обстоятельства позволяют не терять вчерашний темп. Можно развить необычную акцию, продолжить командировку, тренировку, технический эксперимент, обкатку нового снаряжения или транспорта. Небольшие успехи станут прообразом позитивной картины будущего.

Козерог

Сегодня Козероги могут позволить себе заняться (и даже увлечься) чем-то необычным. Возможно, вас вдохновит идея обновить покупку, произвести отдельные перемены в бизнесе, апгрейд в доме, или провести другой эксперимент. Отличная идея - сразу же проверить в деле новую технику, электронику. Ни одно занятие не стоит превращать в рутину. Если снизился интерес или пришла усталость, лучше прерваться.

Водолей

Сегодня Водолеям несложно найти применение своей физической активности или изобретательному мышлению. Хорошо, если это будет оригинальная вчерашняя идея, так как именно ее обстоятельства дня позволяют вам наиболее удачно развить. Можно продолжить поездку или вылазку на природу, продлить «побег из заключения». В ваших экспериментах вас охотно поддержат друзья или представители близкого окружения.

Рыбы ‌‌

На этот день Рыбам не стоит планировать собственные инициативы. Лучше принять участие в чужих приключениях или понаблюдать за ними со стороны: вы найдете в них нечто интересное для себя. Могут выдать часть своих секретов ваши тайные враги. Присмотреться к новым тенденциям полезно и с прицелом на будущее: многое из того, что вы увидите, даст вам ключ к пониманию принципов наступающей новой жизни.