Астролог: «Полнолуние в Рыбах нанесет травму»

Астролог предсказал тяжелое для эмоциональных людей полнолуние в Рыбах.

Полнолуние в Рыбах, которое начнется 2 сентября, принесет неудачи для людей с тонкой душевной организацией.

Луна пробудет в знаке Рыб с 31 августа по 6 сентября. Астролог дал подробный гороскоп для всех представителей знаков зодиака. Так, Овны будут страдать от головных болей. Им лучше отложить все дела и попытаться больше отдыхать.

Для Тельцов следующая неделя напротив благоприятна для дружеского общения, брака и семейной жизни. Близнецы поймают партнера на логической ошибке, благодаря чему получат бонусы.

Раки получат возможность укрепить семейные отношения и просто насладиться общением с близкими людьми. Львы почувствуют уверенность в себе и могут начать реализовывать намеченные планы.

Девы станут творчески активны и помогут окружающим разработать новые идеи или проекты. Весы смогут привлечь к себе светских особ и влиятельных лиц. Скорпионы получат бонусы, благодаря давним друзьям или ситуациям, в которых вы сможете проявить свою индивидуальность. Стрельцы заручатся поддержкой коллег.

Астролог советует Козерогам с холодной головой подходить к решениям проблем в ближайшую неделю. Для Водолеев это время и вовсе окажется непредсказуемым. Рыбам не стоит принимать важных решений в состоянии неуверенности.