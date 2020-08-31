Смешивайте фантазии с реальностью — гороскоп на 1 сентября

13-14 лунные сутки. Сегодня запас энергии невелик, а пик активности придется на утро, благодаря точному аспекту Луны к Марсу.
При изобретательности, удастся еще немного продвинуться в начатом деле, но не получится успешно начать что-то с нуля или развернуть бурную деятельность. После полудня ингрессия Луны в знак Рыб начнет провоцировать мечтательность, сентиментальность, зависимость от ощущений, интерес к знакам, приметам, снам, «тонким планам». Уйти в сферу иллюзий не дадут надежные рамки и ориентиры в реальном мире. Рациональный вывод можно смело дополнять игрой воображения, расчет догадкой, а логику чутьем.
Овнам не стоит терять время утром: в начале дня можно многое успеть на волне вчерашнего энтузиазма. В это время сохранится физическая и интеллектуальная активность, будет проще скооперироваться с друзьями, провести дополнительный эксперимент, выполнить нестандартную часть работы. После полудня лучше сделать паузу в хлопотах - или заняться той частью задач, что требует чутья, воображения, эмпатии.
Начало дня Тельцы смогут провести нестандартно и весьма активно — но лишь при условии, что пребывают в хорошей форме. Если вы плохо себя чувствуете или вас не увлекла поставленная цель, лучше предоставить инициативу другу или партнеру: он справится с задачей в разы быстрее вас. Вторая половина дня пройдет в атмосфере повышенной эмоциональности: приятных мечтах о будущем, романтической ностальгии.
Сегодня внешнего прогресса добьются Близнецы-«жаворонки». Если вы «сова», пример утренней бодрости вам могут подать друзья, коллеги, попутчики. Есть шанс сделать финальный рывок в пути, тренировке или исследовании. Основная часть дня предлагает вам включить интуицию: дополнив ею свои расчеты или формальные правила, вы получите более объемную картину момента или уловите какой-то важный подтекст.
Сегодня Раки отлично чувствуют эмоциональную атмосферу любой ситуации и легко подстраиваются к ней, многое понимают и подмечают интуитивно. Однако такая чувствительность разовьется лишь к полудню, утром рассчитывать на нее не стоит. Ее обратные стороны - мягкость, расслабленность, рассеянность. Мысленно вы будете склонны витать в облаках: мечтать о любви, странствовать по воображаемым мирам.
Сегодня звезды не советуют Львам делать ставку на новый прорыв в партнерстве или в неформальных коллективных делах. Взаимные жесты дружелюбия и активное сотрудничество возможны лишь утром. Основная часть этих суток не располагает к суете, зато дает немало пищи для эмоций и подпитывает фантазии. Все текущие решения (в том числе, о покупках) будут приняты вами на объединенной базе логики и чутья.
Девам сегодня предстоит стать хорошими психологами или тонкими наблюдателями. Логические аргументы необходимо дополнить настройкой на собеседника. «На том берегу» вероятна некоторая скрытность или стеснительность, но вполне можно рассчитывать на симпатию и взаимопонимание. Вторая половина дня подходит для приватного диалога, любовной переписки, для вхождения в финальную фазу долгих переговоров.
В эти сутки самый точный индикатор ситуации для Весов - их самочувствие после полудня. Бодрость духа и способность к концентрации сегодня снижаются, но ваших сил должно хватать на элементарное (лечебные процедуры, бытовые дела, рутинную работу). Стоит насторожиться при физической слабости или зависимости от эмоций: возможно, вам пора поговорить с личным врачом, повторить целевой курс терапии.
Атмосфера этих суток подействует на Скорпионов благоприятно. Утром возможна минута суеты, но общее влияние дня окажется успокаивающим и расслабляющим. Срочные хлопоты лучше не откладывать и завершить еще до полудня. На вторую половину дня не стоит планировать новые дела и занятия повышенной сложности. Не рекомендуется заниматься спортом или другой деятельностью, требующей физической энергоотдачи.
События дня охладят пыл Стрельцов, вынудят их прекратить активные занятия или сбавить темп. Если вы полны энтузиазма и горите желанием продвинуться еще на один шаг вперед, вам нужно стартовать пораньше. Не стоит рассчитывать на долгий марафон: во второй половине дня сменится ваш настрой или вступят в силу новые обстоятельства. Возможно, вам придется прервать поездку или прогулку, вернуться домой.
Козерогам лучше не поддаваться утреннему импульсу активности. Можно провести еще один эксперимент, но ничего не стоит начинать с нуля на постоянной основе. Вторая половина дня принесет эмоционально насыщенную атмосферу, которая многим Козерогам придется по душе. Сложатся условия для спокойных прогулок, приватных бесед, расшифровки скрытых смыслов в текстах, внутренней настройки на важный диалог.
В начале дня у Водолеев будет повод для активности и небольшое поле для действий. Если вам нравится энергичный образ жизни, стоит использовать период до полудня, так как во второй половине суток энергии у вас поубавится (зато может неожиданно появиться сильная жажда или проснуться аппетит). В это время желательно свернуть суету, вернуться к необходимой по ситуации диете или приему лекарств.
Для Рыб день может начаться с вовлечения в коллективные дела или наблюдений за чужими приключениями. Вторая половина дня позволит поставить на первое место собственные настроения, прислушаться к своим чувствам и разобраться в личных потребностях. Однако для объективной всесторонней оценки будет мало личных ощущений. Многие Рыбы будут нуждаться в совете, подсказке, авторитетном мнении со стороны.