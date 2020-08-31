Смешивайте фантазии с реальностью — гороскоп на 1 сентября

13-14 лунные сутки. Сегодня запас энергии невелик, а пик активности придется на утро, благодаря точному аспекту Луны к Марсу.

При изобретательности, удастся еще немного продвинуться в начатом деле, но не получится успешно начать что-то с нуля или развернуть бурную деятельность. После полудня ингрессия Луны в знак Рыб начнет провоцировать мечтательность, сентиментальность, зависимость от ощущений, интерес к знакам, приметам, снам, «тонким планам». Уйти в сферу иллюзий не дадут надежные рамки и ориентиры в реальном мире. Рациональный вывод можно смело дополнять игрой воображения, расчет догадкой, а логику чутьем.

Овен ‌‌

Овнам не стоит терять время утром: в начале дня можно многое успеть на волне вчерашнего энтузиазма. В это время сохранится физическая и интеллектуальная активность, будет проще скооперироваться с друзьями, провести дополнительный эксперимент, выполнить нестандартную часть работы. После полудня лучше сделать паузу в хлопотах - или заняться той частью задач, что требует чутья, воображения, эмпатии.

Телец

Начало дня Тельцы смогут провести нестандартно и весьма активно — но лишь при условии, что пребывают в хорошей форме. Если вы плохо себя чувствуете или вас не увлекла поставленная цель, лучше предоставить инициативу другу или партнеру: он справится с задачей в разы быстрее вас. Вторая половина дня пройдет в атмосфере повышенной эмоциональности: приятных мечтах о будущем, романтической ностальгии.

Близнецы

Сегодня внешнего прогресса добьются Близнецы-«жаворонки». Если вы «сова», пример утренней бодрости вам могут подать друзья, коллеги, попутчики. Есть шанс сделать финальный рывок в пути, тренировке или исследовании. Основная часть дня предлагает вам включить интуицию: дополнив ею свои расчеты или формальные правила, вы получите более объемную картину момента или уловите какой-то важный подтекст.

Рак ‌‌

Сегодня Раки отлично чувствуют эмоциональную атмосферу любой ситуации и легко подстраиваются к ней, многое понимают и подмечают интуитивно. Однако такая чувствительность разовьется лишь к полудню, утром рассчитывать на нее не стоит. Ее обратные стороны - мягкость, расслабленность, рассеянность. Мысленно вы будете склонны витать в облаках: мечтать о любви, странствовать по воображаемым мирам.

Лев ‌‌

Сегодня звезды не советуют Львам делать ставку на новый прорыв в партнерстве или в неформальных коллективных делах. Взаимные жесты дружелюбия и активное сотрудничество возможны лишь утром. Основная часть этих суток не располагает к суете, зато дает немало пищи для эмоций и подпитывает фантазии. Все текущие решения (в том числе, о покупках) будут приняты вами на объединенной базе логики и чутья.

Дева ‌‌

Девам сегодня предстоит стать хорошими психологами или тонкими наблюдателями. Логические аргументы необходимо дополнить настройкой на собеседника. «На том берегу» вероятна некоторая скрытность или стеснительность, но вполне можно рассчитывать на симпатию и взаимопонимание. Вторая половина дня подходит для приватного диалога, любовной переписки, для вхождения в финальную фазу долгих переговоров.

Весы ‌‌

В эти сутки самый точный индикатор ситуации для Весов - их самочувствие после полудня. Бодрость духа и способность к концентрации сегодня снижаются, но ваших сил должно хватать на элементарное (лечебные процедуры, бытовые дела, рутинную работу). Стоит насторожиться при физической слабости или зависимости от эмоций: возможно, вам пора поговорить с личным врачом, повторить целевой курс терапии.

Скорпион

Атмосфера этих суток подействует на Скорпионов благоприятно. Утром возможна минута суеты, но общее влияние дня окажется успокаивающим и расслабляющим. Срочные хлопоты лучше не откладывать и завершить еще до полудня. На вторую половину дня не стоит планировать новые дела и занятия повышенной сложности. Не рекомендуется заниматься спортом или другой деятельностью, требующей физической энергоотдачи.

Стрелец

События дня охладят пыл Стрельцов, вынудят их прекратить активные занятия или сбавить темп. Если вы полны энтузиазма и горите желанием продвинуться еще на один шаг вперед, вам нужно стартовать пораньше. Не стоит рассчитывать на долгий марафон: во второй половине дня сменится ваш настрой или вступят в силу новые обстоятельства. Возможно, вам придется прервать поездку или прогулку, вернуться домой.

Козерог

Козерогам лучше не поддаваться утреннему импульсу активности. Можно провести еще один эксперимент, но ничего не стоит начинать с нуля на постоянной основе. Вторая половина дня принесет эмоционально насыщенную атмосферу, которая многим Козерогам придется по душе. Сложатся условия для спокойных прогулок, приватных бесед, расшифровки скрытых смыслов в текстах, внутренней настройки на важный диалог.

Водолей

В начале дня у Водолеев будет повод для активности и небольшое поле для действий. Если вам нравится энергичный образ жизни, стоит использовать период до полудня, так как во второй половине суток энергии у вас поубавится (зато может неожиданно появиться сильная жажда или проснуться аппетит). В это время желательно свернуть суету, вернуться к необходимой по ситуации диете или приему лекарств.

Рыбы ‌‌

Для Рыб день может начаться с вовлечения в коллективные дела или наблюдений за чужими приключениями. Вторая половина дня позволит поставить на первое место собственные настроения, прислушаться к своим чувствам и разобраться в личных потребностях. Однако для объективной всесторонней оценки будет мало личных ощущений. Многие Рыбы будут нуждаться в совете, подсказке, авторитетном мнении со стороны.