Решайте вопросы нестандартно — финансовый гороскоп на 1 сентября

Сегодня стоит подходить к финансовым или карьерным проблемам креативно.

Овен ‌‌

В этот день Овнам будет сложнее справиться с текущим объемом работы, поскольку будет слишком много отвлекающих моментов. В отношениях с коллегами по трудовому коллективу могут возникать споры по поводу того, кому какие обязанности следует выполнять. Несогласованность в действиях с коллегами будет мешать работе.

Телец

День сложится благоприятно при условии, что Тельцы будут действовать традиционными методами. Все новое – враг хорошего. В этот день могут возникнуть непредвиденные осложнения, которые могут нарушить ваш трудовой ритм. Особенно сложно придется представителям творческих профессий. Не лучшее время для инвестиций.

Близнецы

Сегодня у Близнецов неблагоприятный день для принятия решений, касающихся карьеры. Полагаясь на обещания начальства, вы рискуете ввести себя в заблуждение и двигаться в ложном направлении. Также могут осложниться дела, связанные с недвижимостью, находящейся в вашем распоряжении. Например, может пострадать ваше имущество.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам более взвешенно подходить к оценке поступающей информации. Дело в том, что доля ложных сведений сейчас будет выше, чем в обычные дни и вы рискуете допустить ошибку. Нежелательно заключать торговые сделки с новыми непроверенными в деле людьми. Иначе вы рискуете столкнуться с обманом.

Лев ‌‌

У Львов сегодняшний день складывается неблагоприятно с точки зрения принятия финансовых решений. Вы можете оказаться в плену иллюзий и потратить деньги на совершенно ненужную вам вещь. Также будьте внимательнее при расчетах за покупки – вероятность потери денег и воровства сейчас выше, чем в другие дни.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут почувствовать усиление предпринимательской активности и желания действовать самостоятельно. Однако следует иметь в виду, что если вы работаете не индивидуально, а в паре с партнером, то такой контакт может навести вас на ложные идеи и поступки. При согласовании итоговой версии договора вы рискуете пропустить невыгодные для вас пункты.

Весы ‌‌

Сегодня в ходе выполнения работы Весы могут часто сталкиваться с ограничениями. Основная причина препятствий при выполнении работы – неорганизованность и путаница при распределении обязанностей с коллегами по трудовому коллективу. Если у вас нет полной ясности того, что вы собираетесь делать, то лучше ничего не делать.

Скорпион

В этот день Скорпионам не стоит строить иллюзий относительно быстрого осуществления своих планов. Советы друзей и единомышленников могут оказаться неверными и только собьют вас с правильного пути. В этот день может не быть четкого понимания происходящих событий и тенденций.

Стрелец

Если Стрельцы занимают руководящую должность, то может потребоваться принимать ответственное управленческое решение. В этом случае лучше всего запланировать его на утро или первую половину дня. А во второй половине дня резко возрастает вероятность допустить ошибку. Это не лучшее время для перемен в карьере.

Козерог

У Козерогов в этот день может быть затруднена работа. Это особенно касается торговцев, посредников, консультантов и водителей транспортных средств. Основная причина осложнений – несогласованность в работе, неисполнение обязательств тех людей, с кем вы взаимодействуете по работе. Не давайте никому обещаний и сами не доверяйте обещаниям других людей.

Водолей

У Водолеев в этот день возрастает вероятность материального ущерба при совершении финансовой деятельности. При выполнении денежных переводов вы можете допустить ошибку при вводе цифр и отправить денежный перевод не по назначению. Возрастает вероятность столкнуться с мошенничеством, обманом во время финансовых расчетов за покупки в магазинах.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб неблагоприятный день для ведения переговоров и подписания юридически обязывающих договоров. Осложняется работа тех, кто выполняет индивидуальные заказы клиентов. Вместе с тем, в этот день у вас будет достаточно высокий творческий потенциал, благодаря чему вы сможете находить решение нестандартным вопросам.