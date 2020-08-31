Не молчите о проблемах — любовный гороскоп на 1 сентября

Сегодня стоит задать партнеру те откровенные вопросы, которые вас волнуют уже давно.

Овен ‌‌

В этот день вам придется решить что для вас важнее: личная жизнь или перспективы заработка. От этого решения будет зависеть куда вы направите свои силы. Одиноким Овнам звезды рекомендуют не играть с огнем. Попытки увлечь собой семейного человека могут закончиться плачевно.

Телец

Не исключено, что в этот день вы увидите отношения с любимым человеком по-новому, с неожиданного ракурса. Скорее всего, этот взгляд будет отличаться от привычного, но позволит вам увидеть возможности вашего союза. Одинокие Тельцы будут решать продолжать им новое знакомство или нет.

Близнецы

Возможно, вам покажется, что пассия охладела к вам, и ваш союз ждут непростые времена. Однако вам есть за что бороться. Проявите понимание и терпение, и вскоре вновь засияет солнце. Одиноких Близнецов звезды предостерегают от опрометчивых решений.

Рак ‌‌

Раки могут поддаться искушению и поверить сплетням. Остановитесь! Не нужно обвинить вторую половинку. Звезды подсказывают, что вначале вам нужно тщательно проверить информацию, иначе вы рискуете потерять свою любовь. Если вы пока одиноки, не засиживайтесь дома.

Лев ‌‌

В этот день звезды советуют Львам постараться приложить все силы для того, чтобы обрадовать и развлечь объект вашей страсти. Если вам это удастся, то ваша любовь засияет новыми красками. Одиноких Львов звезды предостерегают от повторения прошлых ошибок.

Дева ‌‌

Постарайтесь в этот день не давать второй половинке никаких обещаний, особенно в отношении будущих перспектив. Возможно, вы их неверно оцениваете и невольно введете в заблуждение свою пассию. Девы в поисках любви не должны тянуть с активными действиями.

Весы ‌‌

Сегодня Весам звезды советуют воздержаться от резкости в словах и поступках. Этим вы осложните непонимание с любимым человеком. Одиноким Весам сегодня важно противостоять течению событий, иначе оно увлечет вас не туда, куда хочется и впоследствии будет трудно все исправить.

Скорпион

У Скорпионов есть риск всерьез и надолго испортить отношения с любимым человеком. Поэтому лучший девиз дня: «семь раз отмерь – один раз отрежь». У свободных Скорпионов есть шанс добиться взаимности, но для этого вам нужно полностью взять инициативу в свои руки.

Стрелец

Стрельцов может неприятно удивить эмоциональная несдержанность любимого человека. Не стоит скрывать своих чувств. Постарайтесь донести до пассии, что вы недовольны ее поведением. Свободные Стрельцы, пусть сегодня все идет своим чередом, а вы уделите время себе.

Козерог

Звезды советуют Козерогам оставить при себе переживания из-за мимолетной ссоры с любимым человеком. Эмоциональная буря скоро уляжется, и вы найдете правильное решение. Если вы пока не встретили вторую половинку, постарайтесь не упустить счастливой возможности.

Водолей

Возможно, быть предельно откровенным со второй половинкой вам покажется нелегким делом, но только откровенный разговор по душам позволит вам преодолеть разногласия. Одинокие Водолеи, не нужно спорить с судьбой. Если сейчас отношения с противоположным полом не складываются, так тому и быть.

Рыбы ‌‌

Если в этот день любимый человек уделит вам меньше внимания, чем обычно, не огорчайтесь. Несмотря на занятость, все мысли второй половинки только о вас. Чуть позже партнер обязательно вам это докажет. Одинокие Рыбы, ищите компромисс между желанием свободы и обязательствами в паре.