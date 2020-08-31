Где в 2021 году нельзя делать ремонт по правилам фэншуй

Каждый год после 4 февраля меняются энергии нашего жилища.

И есть определенные факторы, которые стоит учитывать, когда мы хотим серьезно потревожить или активизировать эти энергии.

Ремонт, безусловно, является достаточно сильной энергетической встряской, которая может спровоцировать как хорошие последствия, так и плохие.

Чтобы избежать последних, важно соблюдать некоторые правила.

Первое, что мы не должны тревожить, – самую негативную звезду в фэншуй – Пятерку года. В 2021 году она прилетит на юго-восток. Это значит, что нельзя будет делать ремонт не только в юго-восточных комнатах вашего помещения, но и во всех помещениях дома, если он обращен тылом на юго-восток.

Следующий запрет касается активизации энергии Трех ша года. Это энергия, которая сталкивается с ведущим элементом года. Область их воздействия достаточно большая – это компасный сегмент от 52 до 128 градусов (главным образом, это восток). Правила те же – не делаем ремонт в комнатах, которые попадают в область трех ша, и не делаем ремонт нигде в целом доме, если он стоит тылом на три ша, т.е. тылом в указанный компасный диапазон.

Причем, когда мы говорим о ремонте, мы имеем ввиду серьезные работы с повреждением стен, сверлением и забиванием гвоздей. Если вы производите простой косметический ремонт с переклейкой обоев, это не потревожит «запретные» энергии, и это вполне допустимо.

Есть еще один важный фактор, который следует учитывать. Это энергия так называемого Князя года или Тай Суй и его главного оппонента – Суй По.

Тай Суй – это энергия, представляющая направление, соответствующее текущему году. В 2021 году областью «проживания» Тай Суй будет местоположение Быка или северо-восток-1 – компасный сегмент от 22 до 38 градусов. Так вот, если ваш дом расположен фасадом на Тай Суй и тылом на Суй По, т.е. фасадом в компасный сегмент 22 – 38 градусов и тылом в компасный сегмент 202 – 218 градусов, то в таком доме тоже нельзя будет делать ремонт весь год.

Возможные последствия от активизации упомянутых энергий – суды, потери денег, проблемы со здоровьем. Поэтому если область планируемой переделки попадает в указанные сектора, определенно стоит повременить и осуществить запланированные работы через год, либо, наоборот, ускориться и осуществить свои строительные замыслы до 4 февраля 2021 года.

Важно отметить, что перечисленные запреты касаются не только ремонта в доме, но и серьезного строительства вокруг дома с выкапыванием большого количества земли, установлением свай, рубкой деревьев и т.п. Но не стоит слишком перестраховываться. Если вы просто, как обычно, копаете грядки, это не заденет аффликции (места, которые не стоит тревожить). Копайте на здоровье!

С пожеланием удачного и своевременного ремонта, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)