3 знака, которым следует быть осторожнее в сентябре

В сентябре 2020 у трех зодиакальных знаков будет не самое благоприятное расположение планет, а значит, они станут ощущать застой в делах, недостаток энергии и череду препятствий и трудностей на их пути.

Им можно посоветовать принять реальность и противостоять проблемам, так как чёрная полоса не будет длиться долго. Найдите время в этом месяце, чтобы поразмышлять о своих ценностях, а также о том, как изменилось ваше отношение к существующей ситуации. Возможно, вы столкнулись с кризисом веры, с серьёзной преградой на пути к успеху или с моментами разочарования. Не расслабляйтесь в сентябре и извлекайте из всего правильные уроки.

В этом месяце вам придётся пересмотреть все свои отношения. Если вас тяготит чувство вины или ненужные обязательства, пора честно разобраться в ситуации и исправить её. У вас зеленый свет для коррекции ошибок, но держите всё в секрете, пока будете устранять недостатки. Не стесняйтесь, кстати, обращаться за помощью при необходимости. Кроме того, внимательно загляните внутрь себя и примите свои эмоции. Поставьте крест на том, что вас сдерживает и тянет вниз. Слепо идти вперед – в любви, на работе или ради достижения личных целей – сейчас очень плохая идея. Измените свои стратегии, даже если для этого потребуется принятие болезненных решений.

Ваше здоровье и благополучие в центре внимания в течение первой половины сентября. Если работа или личные отношения вызывают у вас стресс, признайте то, что вы чувствуете, и не прячьтесь от ощущения дискомфорта. Сентябрь 2020 поможет вам поработать над тем, как правильно определить границы в общении с людьми. Вам придётся иметь дело не только с участившимся поверхностными конфликтами с близкими, но и быть готовым к тому, что на поверхность выплывут более глубокие проблемы. И если вы захотите побыть в одиночестве, – это вполне нормально и даже целительно. Уединение может принести вам ясность мыслей и обновление.

Этот месяц может стать для вас важным поворотным моментом с точки зрения того, как вы видите себя, и как вы идёте к своим целям. Если вы сдерживались из-за неуверенности в себе, ожидайте, что Вселенная подтолкнёт вас к другому поведению. Иными словами, пора быть более активным и требовательным к получению того, чего вы заслуживаете. Однако знать, чего вы хотите, и идти навстречу этому – две разные вещи, потому вам придётся немного побороться с собой. Помимо этого, будьте предельно внимательны и аккуратны со своими финансами. Вам лучше направить расходы только на самое необходимое, и это обязательно окупится в будущем.