Таролог: «Легкоступовой было, что скрывать»

Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, что макияжем певица Валентина Легкоступова скрывала не только личные проблемы.

Специалист отметила, что артистка сменила стиль одежды, потому что ей было, что прятать.

Абравитова поделилась, что на последних фотографиях Легкоступову можно было увидеть с ярким густым макияжем. Эксперт утверждает, что артистка закрывала таким образом следы от синяков и мешков под глазами.

— Этот макияж был достаточно густым из-за того, что там были следы. Там могли быть синяки и мешки под глазами, потому что было употребление алкоголя, и синяки со стороны этого товарища, с которым она жила, — рассказала таролог.

Также эзотерик обратила внимание на стиль одежды Легкоступовой. Абравитова подчеркнула, что все наряды были закрытыми.

— Была одежда, закрывающая руки и ноги, то есть, по-видимому, там какие-то следы были тоже и не только от воздействия со стороны мужа, но и плюс еще, возможно, была какая-то патология, — прокомментировала таролог.

Напомним, эстрадная певица Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет. Ранее стало известно, что Валентина Легкоступова была найдена у себя дома с пробитой головой. Ее госпитализировали с отеком мозга, после чего она впала в кому.