Астролог: «Сентябрь обещает нам и сюрпризы, и проблемы»

Сентябрь довольно живо оформлен яркими астрологическими событиями – 5-6 числа поменяют знаки Меркурий и Венера, 10, 13 и 29 остановятся и развернутся в движении сразу все деловые планеты – соответственно Марс, Юпитер и Сатурн.

Новолуние 17-18 сентября и переход Солнца в Весы 22-го (осеннее равноденствие) – откроют наиболее кризисный участок сентября, в первую очередь связанный с остановкой Сатурна и с повторной враждой самой жёсткой схватки ближайших месяцев – квадратуры Марса с Сатурном 30 сентября.

Общая картина сентября крайне переменчива, сохраняет высокий уровень событийных интриг, поддерживает протестные настроения народа и может выдать настоящие сюрпризы.

На старте месяца нас ждёт активнейшее по взаимосвязям планет полнолуние в среду, 2 сентября. Гармоничные связи светил с Ураном наверняка принесут порцию открытий и неожиданностей, каких-нибудь нововведений, удивительных, эксцентричных событий в публичном и общественно-политическом пространстве. Ещё один точный, но неприятный аспект, встроенный в карту полнолуния, – оппозиция Венеры и Сатурна, входящая в конфигурацию со светилами, и может принести неприятные новости, связанные с финансами, банками и денежными отношениями. На разных уровнях в этом секторе возможны различные провокации, неплатежи и отказы от финансирования, объявления о банкротствах. Достаточно напряжённым этот период будет оставаться и в сфере чувств, можно ожидать сложностей и запретов в местах досуга и развлечений.

Первая декада сентября при всех её недочётах смотрится наиболее благоприятной в сентябре. По крайней мере дружба Солнца с Ураном (2-го) и Юпитером (9-го) в этой декаде поднимают настроение и вдохновляют. Но с абсолютно новыми начинаниями, направленными на длительные перспективы, особенно в бизнесе с 8 сентября уже лучше повременить. Хотя вплоть до 9-го числа будет сохраняться довольно инициативная и творческая атмосфера.

Вторая декада – очень неровная. Дни разворота Марса и Юпитера (10-13 сентября) будут совершенно разбалансированными, очень ненадёжными и обманчивыми на фоне ещё и вирусной оппозиции Солнца с Нептуном (11 числа). Эти же дни неудачны для большинства сложных практических дел, а также для покупок, особенно сложной электронной техники, гаджетов, компьютеров и автомобилей. Неделя с 14 по 20 делится пополам новолунием 17 сентября (14.00), а дни ауры новолуния – это всегда локальный кризис и определённая черта – «до» и «после». Лидер второй декады – 18 сентября, на это число можно планировать любые дела.

Рост напряжения в третьей декаде обеспечит Меркурий (с 21 по 24 сентября), триждывстречающийся в конфликтах с Плутоном, Сатурном и Марсом, а с 27 числа переходящий в знак Скорпиона. Учитывая, что параллельно растёт аспект жёсткого противостояния Марса с останавливающемся 29 сентября Сатурном, период до конца месяца вполне можно считать одним из самых опасных, аварийных участков года и не только на транспорте и коммуникационных сетях, но и в режиме различных техногенных ЧП.

О более благоприятных и напряжённых днях сентября.

Наиболее явные дни и периоды, связанные с неблагоприятным влиянием взаимодействий планет, – 5-6, 10-11, 13, 17 (новолуние), 19-20, 24, с вечера 25 до 09:00 26-го,30 сентября.

Дни более гармоничных влияний планет – 1, 3, 7-9, 18, 25, 26 (с 10:00).

Serg Korablev