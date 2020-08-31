Василиса Володина назвала фаворитов сентября

О том, представителей каких знаков зодиака в сентябре ожидает удача и успех, рассказала астролог Василиса Володина.

Добиться успеха в начале осени сможет Рак. Ощутить перемены представители знака смогут уже с первых дней. Их ожидают большой успех и невероятные результаты. Ракам нужно только поставить цель, добиться желаемого они смогут легко и непринужденно.

Для Львов сентябрь станет спокойным периодом. В этом месяце не будет возникать проблем, каких-либо неприятностей. Уже с середины сентября их ожидает интересное дело, которое поможет занять должность руководителя.

В сентябре удача не будет покидать и Скорпионов. Она будет с ними во всех делах, проектах и начинаниях. Семейным Скорпионам в этот период получится достичь гармонии в отношениях, а одиноким представителям знака — встретить любовь и построить отношения.

Для Рыб лето завершится не на самой приятной ноте. Они уже устали бороться и постоянно что-то исправлять. Позитивные дни ожидают Рыб в сентябре. Им удастся взяться за реализацию непростой идеи, которая принесет стабильный доход.