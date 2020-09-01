6 имен, носители которых настоящие альфа-самцы

Эксперты уверены, что имена влияют на характер людей.

Обладатели шести имен, по их мнению, настоящие альфа-самцы. Среди них страстные любовники и отличные партнеры.

Александр. Обладатели имени всегда стремятся к лидерству. Александры отличаются страстной натурой и темпераментом. Женщины, вступающие в отношения с такими мужчинами, могут быть уверенными в том, что они получат максимум удовольствия.

Андрей. И дня не могут прожить без любви Андреи. Если обладателю имени понравится какая-то девушка, он сделает все, чтобы добиться ее расположения. Андреи обладают очень настойчивым характером. Они не приемлют отказов. Такие мужчины преданы, любят одаривать своих возлюбленных подарками. В браке Андреи стремятся быть верными своей любимой.

Борис. Больше всего в жизни обладатель имени предпочитают любовные утехи. Борисы склонны иметь любовниц, при этом успевают уделять внимание каждой из них. Борисы охотно выступают в качестве наставников. Их возбуждает общение с неопытными барышнями. К тому же Борисы обычно выглядят брутально, что заводит любую девушку.

Глеб. Обладателям имени свойственны увлечения и романтика. Глебы весьма дипломатичны с женщинами, проявляющими к ним симпатию. Они очень требовательны к своим партнершам, однако при этом и сами полностью отдаются ей.

Даниил. На первый взгляд Даниилы кажутся стеснительными. Однако в постели они темпераментные любовники. Они лучше всех знают, как доставить удовольствие свое партнерше. Наверно трудно было бы найти мужчину, который мог бы так удовлетворить партнершу, как Даниил. Обладатели имени влюбчивы, они и дня не могут прожить без общества женщин.

Никита. Целеустремленным характером обладают Никиты. Они всегда достигают поставленных целей. У них много жизненных сил и энергии. Никиты редко устают, поэтому готовы удовлетворять свою женщину по несколько раз на дню. Стоит отметить, что девушек сводит с ума их сексуальность. Никиты следят за собой и стараются красиво одеваться. Для обладателя имени, в первую очередь, важно доказать себе, что он отличный любовник.