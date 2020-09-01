Как правильно питаться, чтобы прожить долгую жизнь

Прием суточной нормы калорий в течение 10-ти часов помогает компенсировать нарушения обмена веществ, связанные с проблемами суточного цикла.

Соответствующий вывод сделали специалисты Института Солка Калифорнии.

У некоторых животных, в том числе и у людей, присутствуют гормоны, поддерживающие циркадные ритмы. Они отвечают за работу разных генов. Например, гормоны активируют пищеварительные гены в дневные часы и клеточного восстановления в ночные.

Иногда циркадные ритмы могут нарушаться в связи с болезнями, сменой климата, даже просто из-за пожилого возраста. В таких ситуациях организму не удается сохранять пропорции между периодом на переваривание пищи и периодом на поддержание функций обмена веществ, что становится причиной многих проблем.

В рамках исследования ученые отключили у испытуемых грызунов гены, которые отвечают за работу циркадных ритмов, и разделили мышей на две группы. У I группы был постоянный и неограниченный доступ к пище, а у II — только на протяжении 10 часов в сутки. В результате у I группы испытуемых было зафиксировано ожирение и диабет. Другая же группа осталось здоровой, хотя состав пищи и ее калорийность были идентичными.

Исследование показало, что ограничение приема пищи 10-часовым интервалом способствует поддержанию здоровья и позволяет продлить сроки жизни при нарушении биоритмов. Сообщается, что эксперимент хотят проверить на людях.