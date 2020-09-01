ТОП-5 знаков зодиака, рожденных под несчастливой звездой

Их могут лишить премии, забрать права, кто-то поцарапает машину вечером, возникают и другие проблемы.

Важно разобраться, какие самые несчастные в мире знаки зодиака и почему так происходит.

Козероги являются настоящими трудоголиками, они редко отступают от своих целей и делают все, чтобы лучше жить. Они никогда не сдаются и могут работать продолжительное время над проектами, которые обречены на провал заранее. Но при этом у них редко что-то получается.

Им часто не везет по жизни, и, как считают многие козероги, если они остановятся, то добиться результата не получится. Поэтому, несмотря на все старания и желание, у Козерогов редко что-то получается в жизни, чаще всего они несчастные и ждут своего счастливого случая.

Для Девы главной проблемой выступает их импульсивность, другими словами такую черту можно охарактеризовать, как злость. К примеру, Девы долгие месяцы могут заниматься определенной деятельностью, чтобы улучшить качество своей жизни.

Но при этом наступает момент, когда им все надоедает, результат один —они все бросают. И действительно, Девы могут отказаться от всего в одно мгновение, и эта черта характера для этого знака зодиака считается губительной, поэтому они и не могут найти свое место под солнцем.

Нельзя говорить, что Рыбам постоянно не везет. Они практически всегда добиваются успеха в финансовом плане, но это не делает их по-настоящему счастливыми. А дело в том, что Рыбы склонны к «самопоеданию». То есть Рыбы могут длительное время анализировать свои поступки и представлять, что же они сделали не так и как можно было решить проблемы.

При этом они всегда остаются спокойными, и даже близкие люди не могут заметить никаких переживаний с их стороны. Но по факту этот знак зодиака длительное время может находиться в депрессии, а если явных проблем нет, они их создадут для себя самостоятельно.

Главная проблема Раков —это их мнительность, поэтому на протяжении всей своей жизни они могут искать для себя подвох. Конечно, подвох они находят не так часто, но практически всегда думают, что вот-вот должны произойти ужасные события.

Даже в ситуациях, когда успех рядом, они могут отказаться от следующего шага, ошибочно считая, что у них нет шансов на свою реализацию. Этот знак самый пессимистичный, именно по этой причине они и не могут найти настоящее спокойствие для себя.

Скорпионы характеризуются взрывными эмоциями. В большинстве случаев это хорошо. Но есть одна черта, о которой забывают многие, —Скорпионы могут нести негативное влияние на окружающих. Они запросто могут кого-то обидеть или создать конфликт, а из-за этого и создается плохое ощущение.

Поэтому этот знак создает проблемы самостоятельно, портя отношения со всеми людьми, с которыми ему приходится общаться.